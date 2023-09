Novo medicamento "promissor" para perda de peso imita os efeitos do exercício

Em uma descoberta que poderia revolucionar a abordagem à perda de peso, cientistas norte-americanos desenvolveram um medicamento inovador chamado SLU-PP-332. Este medicamento promete imitar os efeitos do exercício físico, levando à queima de gordura e à perda de peso significativamente. Os resultados de testes em ratos mostram que o SLU-PP-332 ajudou esses animais a perder cerca de 12% do seu peso corporal em apenas um mês, diz The Sun.

O professor Thomas Burris, da Universidade da Flórida (EUA), líder da pesquisa, explica que o SLU-PP-332 envelhece convencendo os músculos do corpo de que estão sendo exercitados de forma mais intensa do que realmente estão.

Ele compara o efeito do medicamento ao treinamento de resistência, onde os músculos passam a usar ácidos graxos como fonte de energia, semelhante ao que ocorre durante o jejum ou o exercício físico.

O SLU-PP-332 se destaca de outros medicamentos para perda de peso, como a semaglutida (comercializada como Wegovy e Ozempic) e a tirzepatida, pois atua diretamente no metabolismo. Enquanto as injeções desses medicamentos proporcionam sensação de saciedade por mais tempo, o SLU-PP-332 altera o metabolismo do corpo.

Resultados Promissores

Um estudo publicado no Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics examinou os efeitos do SLU-PP-332 em ratos obesos. Um grupo recebeu o medicamento duas vezes ao dia por um mês, enquanto outro grupo recebeu um placebo.

Ambos os grupos mantiveram a mesma ingestão de alimentos e não diminuíram a atividade física. Os resultados revelaram que os ratos que receberam o medicamento queimaram mais energia em suas atividades diárias, resultando na perda de peso. Além disso, eles tiveram um aumento de 45% na capacidade de corrida.

Benefícios

Uma das maiores esperanças com relação ao SLU-PP-332 é que ele permitirá que os pacientes preservem a massa muscular enquanto perdem peso, diferentemente de outros tratamentos disponíveis. Isso pode ter implicações significativas na manutenção da saúde à medida que as pessoas envelhecem.

Os pesquisadores planejam aprimorar ainda mais o medicamento, movendo sua administração possível para humanos.