Mulher se revolta após vizinha exigir que ela prepare seu jantar

Uma mulher ficou chocada diante da atitude de sua vizinha, que “se convidou para o jantar” e ainda ficou irritada ao ter o “convite” recusado. Segundo ela, o jantar estava acontecendo em sua casa quando a vizinha decidiu interrompê-los ao bater na porta.

Segundo o relato, feito no Reddit, a vizinha afirmou estar faminta e ter se trancado fora de casa por um engano.

“Meu marido não estava em casa, eu estava sozinha com meus dois filhos e meu primo pequeno. Estava chovendo e minha vizinha tocou a campainha dizendo que tinha se trancado para fora de casa e precisava esperar o marido chegar para conseguir entrar. Eu não os conheço muito bem já que se mudaram para o bairro a pouco tempo”, conta a mulher.

A situação ficou ainda mais estranha

A mulher então ficou preocupada com a situação da vizinha, e decidiu abrir sua casa para recebê-la enquanto esperava o retorno do marido. No entanto, a outra solicitação feita pela vizinha a deixou desconfortável com a presença dela em sua casa.

“Eu disse que ela poderia esperar dentro de casa e abrigada da chuva, temos um espaço em que ela podia ficar mexendo no celular enquanto aguardava. Foi então que ela pediu para jantar conosco e eu recusei pois disse que não me sentia confortável já que não a conhecia bem”.

“Ela então disse que não se importava com isso, mas eu disse que eu me importo e que isso é uma questão de segurança”, revela a dona da casa.

Segundo ela, a vizinha ainda tentou argumentar sobre sua solicitação dizendo que trabalha como terapeuta ocupacional na área da saúde, sendo assim “automaticamente uma pessoa confiável”.

“Ela disse que nós deveríamos nos sentir bem, e eu disse que não. Ou ela esperava no corredor ou ia embora. Eu então decidi levar um prato de comida para ela, mas quando cheguei ela estava gritando no telefone e dizendo que somos pessoas horríveis por não a deixar entrar e jantar em nossa casa!”.

“Depois pegou o prato de sopa e jogou nos sapatos dos meus filhos que estavam na sapateira do corredor. Não acredito que ela pensou que tinha o direito de entrar e jantar comigo sem nem me conhecer”, finaliza a mulher.

Em pouco tempo, os usuários do Reddit criticaram a postura da vizinha e pediram a mulher para reforçar sua segurança.

“Ela derramou a sopa que você deu a ela no sapato dos seus filhos? Você agiu bem em não deixá-la comer com vocês”, comentou uma pessoa.

“Com esse comportamento e se denomina terapeuta? Ela precisa de uma terapeuta para si mesma”, finalizou outra.

Fonte: The Mirror