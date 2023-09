Mulher se frustra após filha engravidar novamente: ‘Eu disse não’

Uma mãe usou o Reddit, a fim de desabafar sobre o fato de sua filha ter engravidado novamente. De acordo com ela, a jovem não estaria em boas condições de ter outros filhos e acabaria sobrando para os avós.

“Minha filha engravidou no segundo ano de faculdade, não foi um bom momento. Meu marido e eu nos esforçamos para que ela pudesse terminar a faculdade e assim foi feito. Ela acabou de se formar e conseguiu um emprego. O problema é que no momento não tem dinheiro para cuidar dos filhos ou alugar, já que seu trabalho é uma droga”, iniciou o desabafo na plataforma, por meio do usuário u/Personal_Region_2508.

“Esperávamos que se mudasse até o final do ano. Ela nos contou hoje sobre estar grávida novamente. Quando nos comunicou, eu disse não novamente. Ela perguntou se eu estava feliz por e eu disse que não. Que não vamos cuidar de outra criança e que já queríamos que ela encontrasse um lugar próprio até o final do ano ou no máximo no próximo verão”, continuou.

Comentários na web

Ao finalizar o texto, a mãe da jovem relatou que sua filha manifestou sua chateação e ambas iniciaram uma discussão. “Ela acha que somos idiotas”, disse.

“Você ajudar no cuidado dos filhos é um privilégio, não um direito e você já se deu bem com ela com o primeiro filho. É egoísmo continuar a tê-los se ela depende de outras pessoas para compensar suas responsabilidades”, disse um internauta, apoiando a mãe da jovem.

“Pare de ter filhos antes de ser financeiramente independente. Por que você deveria pagar a conta pelas más decisões dela e do papai? É a vez dos avós do papai bebê”, comentou outro internauta, como forma de criticar a filha da autora do relato.

