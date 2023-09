Modelo defende fotos de biquíni após fãs notarem grande problema

A imagem corporal nas redes sociais é um assunto que está sempre em discussão. As pessoas se preocupam com o quão irreais podem ser as fotografias devido à edição, retoque e, mais recentemente, à inteligência artificial (IA). No entanto, as críticas severas não deveriam ser direcionadas a esse aspecto, como alguns argumentam.

Um criador e agente que representa uma popular influenciadora de mídia social artificialmente inteligente respondeu às alegações de que a "bomba CGI" Milla Sofia estaria estabelecendo expectativas irreais para as mulheres. O criador, baseado na Finlândia, que pediu para não ser nomeado, disse ao Independent: "Influenciadores de mídia social editam e retocam seu conteúdo o tempo todo, e diferentes filtros são populares."

Aos 24 anos, gerada a partir de imagens pré-existentes, Milla Sofia tem um grande número de seguidores no Instagram, graças ao seu conteúdo envolvente. Usando inteligência artificial, ela exibe uma cintura super fina, usa roupas decotadas e se aventura na cosplay de super-heroínas.

Muitas pessoas estão tão envolvidas em admirar suas fotos deslumbrantes que frequentemente não percebem que a modelo não é real. E parece que isso está incomodando os comentaristas.

Alguns estão preocupados que as mulheres comecem a se comparar com as influenciadoras de IA que veem online, o que infelizmente pode fazê-las se sentir inadequadas em resposta.

Um deles escreveu: "Por favor, se retira e pare de machucar as jovens com padrões de beleza ainda mais irreais. Nossa juventude já se sente péssima e você está piorando isso."

Enquanto isso, influenciadores da vida real, como Danae Mercer, usaram suas plataformas para se manifestar contra modelos de IA. E a defensora da positividade corporal acredita que eles podem ser especialmente prejudiciais para as crianças.

"Eu acredito absolutamente que a IA está alterando os padrões de beleza de forma perigosa", ela disse exclusivamente ao Daily Star. "Isso cria padrões de beleza irreais - e veremos mais disso." Apesar das críticas, a pessoa que criou Milla defendeu a página.

Eles acreditam que a forma como as pessoas veem a imagem corporal já está profundamente enraizada na sociedade e disseram: "Muitos modelos e influenciadores passaram por cirurgias cosméticas. Portanto, a ideia de beleza já está distorcida há muito tempo. A inteligência artificial apenas torna mais fácil fazer mudanças, é apenas um passo adicional afastado da realidade." Também foi afirmado que a IA pode ser "boa e má, assim como muitas outras inovações".