Menopausa pode causar problemas oftalmológicos, inclusive mudança no formato dos olhos

Mulheres em todo o mundo conhecem bem os sintomas da menopausa, como os famosos "calores" e suores noturnos. No entanto, um alerta importante vem sendo feito por oftalmologistas: as mudanças hormonais que acompanham essa fase da vida também podem afetar a saúde dos olhos, causando problemas como olhos secos e um maior risco de infecções. Além disso, a forma do olho pode ser alterada.

Charlotte Cook, uma oftalmologista da cadeia de óticas Bayfields, destaca que "algumas mulheres relatam alterações em seus olhos por volta da menopausa. Isso pode incluir olhos secos, que além de causarem desconforto, podem afetar a qualidade da visão, ou uma tendência dos olhos a lacrimejarem mais".

Ela também ressalta que "os olhos podem mudar de forma à medida que as mulheres envelhecem e seus hormônios se modificam, o que pode causar problemas para aquelas que usam lentes de contato. Portanto, é uma boa ideia fazer um exame ocular."

Cook acrescenta que "olhos que se sentem cansados ​​ou sobrecarregados podem ser uma queixa comum, e isso pode causar efeitos como dores de cabeça ou tensão no pescoço e nos ombros". Além disso, "estudos mostraram que a forma da córnea, a janela transparente na parte frontal do olho, pode se tornar ligeiramente mais íngreme, o que pode alterar a prescrição ótica."

Badrul Hussain, cirurgião oftalmológico consultor no Moorfields Eye Hospital, em Londres (Inglaterra), destaca que "as mudanças hormonais podem afetar as glândulas meibomianas, que produzem óleos para ajudar o olho a proteger-se e lubrificar-se com lágrimas". Isso pode causar olhos secos e um maior risco de infecções.

Portanto, as mulheres que estão passando pela menopausa devem estar cientes de que as alterações hormonais podem afetar não apenas seu bem-estar geral, mas também a saúde de seus olhos. Consultar um oftalmologista regularmente e relatar quaisquer sintomas oculares é fundamental para manter a visão e o conforto ocular durante essa fase da vida, segundo o Dailymail.