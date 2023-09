Isabelle Morris revela o poder da “dieta reversa” para perder peso

Isabelle Morris, recentemente, abriu o jogo sobre uma abordagem inovadora para a perda de peso conhecida como "dieta reversa" e como essa prática pode ser benéfica para alcançar um progresso real.

Ao buscar a perda de peso, muitas pessoas recorrem a dietas da moda e exercícios intensos, mas essa profissional de fitness afirma que o segredo está no equilíbrio. Em suas postagens online, Isabelle frequentemente promove a aceitação do corpo, incentivando as mulheres a entenderem que podem alcançar uma aparência incrível sem a necessidade de restringir constantemente sua alimentação.

Recentemente, em uma de suas postagens, ela compartilhou detalhes sobre a "dieta reversa" e como ela pode ser uma grande impulsionadora do progresso na jornada de perda de peso. Surpreendentemente, Isabelle conseguiu eliminar quase 6 quilos adotando essa prática.

Ela explicou que a "dieta reversa" consiste em aumentar gradualmente a ingestão calórica ao longo do tempo para levar o corpo de volta ao seu estado de manutenção. Esse processo oferece ao corpo tempo para se ajustar e visa manter a perda de peso durante uma fase de emagrecimento.

Isabelle enfatiza que cada pessoa é única, portanto, o processo não será o mesmo para todos. Ela ressalta a importância de "ouvir o próprio corpo" durante a jornada fitness e fazer o que funciona individualmente.

Surpreendentemente, segundo ela, é possível perder peso aumentando a ingestão calórica, pois isso proporciona mais energia e pode até mesmo reduzir os lanches entre as refeições, além de acelerar o metabolismo.

Em suas palavras, compartilhadas no Instagram, Isabelle disse: "Depois de passar a maior parte do ano em um déficit calórico, essa dieta reversa foi uma mudança bem-vinda! Já me sinto mais energizada e satisfeita, o que é incrível. Estou empolgada para continuar e trabalhar na recomposição corporal. Sei que muitos de vocês estão interessados em mais detalhes sobre a dieta reversa, então incluí algumas informações aqui!"

Ela encoraja seus seguidores a fazer perguntas e promete ajudar em diversos objetivos, desde perda de gordura e ganho de músculos até a busca por mais confiança.

Desde que compartilhou a postagem, Isabelle recebeu agradecimentos de muitas pessoas. Mais de mil de seus seguidores gostaram da publicação e vários comentaram sobre como a informação foi útil, destacando como ela simplificou o processo.

Uma pessoa comentou: "Adoro como você explica isso!!" Outra adicionou: "Muito útil." Uma terceira respondeu: "Fico feliz em ouvir que o reverse diet está te dando mais energia! Qual foi o maior desafio ao começar?"