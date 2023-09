Incrível: Pescador do Alasca captura peixe de cores vibrantes e revela surpresa na cozinha

No pitoresco cenário de Homer, Alasca, o pescador Joe Chmeleck, proprietário do The Lodge at Otter Cove, fez uma captura que surpreendeu a todos. No final de agosto, ele fisgou um peixe de cores vibrantes que intrigou não apenas ele, mas também as redes sociais.

As imagens compartilhadas por Chmeleck no Facebook e no Instagram mostraram a incrível coloração do peixe, com uma pele salpicada de laranja e uma polpa naturalmente azul. Ele compartilhou sua descoberta com uma mensagem que dizia: ?Saí para pescar hoje e peguei um greenling. A carne é azul. Fica branca quando você cozinha. A mãe natureza é incrível.?

Em um vídeo subsequente, Chmeleck demonstrou como os filés do peixe azul com a pele inteira mudavam de cor quando fritos em óleo, revelando a transformação surpreendente.

As postagens nas redes sociais atraíram muitos comentários de pessoas que ficaram fascinadas com a descoberta. Muitos admitiram nunca ter ouvido falar de uma espécie de peixe como essa antes. Comentários como ?Que peixe incrivelmente bonito!? e ?Isso é muito louco. Nunca vi nada assim? foram comuns.

Em termos de sabor, Chmeleck comparou o greenling à truta, tornando-o ainda mais intrigante para os amantes de frutos do mar.

Curiosamente, o Departamento de Pesca e Caça do Alasca não pôde fornecer orientações sobre o consumo de greenlings, pois não conseguiu reunir amostras suficientes para determinar os níveis de mercúrio na espécie.

Os greenlings das rochas, também conhecidos como Hexagrammos lagocephalus, são peixes marinhos com nadadeiras raiadas encontrados ao longo da costa norte do Pacífico, desde a Califórnia até o Mar de Bering, no Alasca. Eles possuem escamas escuras com padrões manchados em várias cores, incluindo marrom, vermelho, laranja e verde, permitindo que se camuflem em ambientes rochosos.

A peculiaridade desses peixes reside em sua boca e carne, que exibem uma tonalidade azul ou azul-esverdeada. A ciência ainda não desvendou completamente por que esses peixes apresentam esses pigmentos em seus tecidos, mas sabe-se que está relacionado à produção de biliverdina, uma bile verde.

Os greenlings das rochas têm uma dieta variada, alimentando-se de vermes marinhos, crustáceos e pequenos peixes.