Homem seminu com cachorro foge da polícia por mais de 16 km em um carrinho de golfe

Um vídeo impressionante capturou um motorista suspeito, sem camisa e acompanhado por seu cachorro, fugindo da polícia de Los Angeles (EUA) em uma perseguição de 16 km pelas movimentadas ruas da Califórnia. O incidente ocorreu no último domingo à noite, quando o carrinho de golfe foi relatado como roubado em um centro comercial do Vale de San Fernando.

Os helicópteros de notícias filmaram várias viaturas do Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD) com luzes piscando e sirenes em perseguição ao carrinho. Testemunhas que acompanhavam a cena não puderam conter o riso e a empolgação enquanto o suspeito, usando apenas shorts, dirigia despreocupadamente o carrinho com o cachorro no colo, percorrendo ruas movimentadas, incluindo avenidas de várias faixas.

Em alguns momentos, os policiais pulavam de suas viaturas na tentativa de detê-lo, mas o suspeito repetidamente conseguia escapar, apesar de o carrinho atingir uma velocidade máxima de apenas 30 km/h, de acordo com a Fox 11.

Os policiais até tentaram usar dispositivos de perfuração de pneus, sem sucesso, antes de o suspeito ser finalmente encurralado em um estacionamento de uma loja de conveniência a cerca de 16 km de onde a perseguição começou.

Foi lá que o suspeito sem camisa pulou do carrinho e tentou fugir, com o cachorro ainda em seus braços, enquanto quase duas dezenas de policiais o perseguiam, conforme mostram as imagens. Quando ele foi capturado e algemado, seu cachorro conseguiu escapar inicialmente, mas também foi pego e levado com uma coleira.

Segundo informações da KTLA, o suspeito parecia se desculpar com o cachorro enquanto as câmeras gravavam. ?Me desculpe, Rocky, eu sinto muito?, foi possível ouvir o suspeito dizer.

?Eu estava bebendo. Sou alcoólatra… Não beba. Não use drogas. Seja uma pessoa melhor?, também disse.

Até o momento, o LAPD não identificou o suspeito e não se sabe quais acusações ele enfrentará. O chamado original foi por roubo e furto de veículo, de acordo com a KTLA.