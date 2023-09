Homem não se cala após receber um convite para o terceiro casamento de seu irmão

Uma das situações mais comuns envolvendo irmãos são pequenas brigas e trocas de farpas que podem, ou não, escalar para uma situação mais complicada. E, ao que tudo indica, foi exatamente isso que aconteceu depois que um homem decidiu dar uma “resposta direta” ao receber o convite para o terceiro casamento de seu irmão.

Conforme compartilhado pelo homem no Reddit, e publicado pelo The Mirror, o relacionamento entre ele e o irmão nunca foi extremamente próximos, então ele não estranhou ao receber o convite para o terceiro casamento do irmão com um convite extra, que entregou a seu colega de quarto.

Quando criticado pelo irmão e pela cunhada, o homem respondeu de forma direta: “Eu agi errado em dizer ao meu irmão que ‘Farei melhor no próximo casamento’ depois dele me criticar”?

“Meu irmão e eu não somos muito próximos, e depois do que aconteceu em seu casamento, provavelmente nunca seremos. Na minha opinião ele é um mimado e minha vida é melhor quanto mais longe estiver dele. Ele completou 30 anos em agosto e esse foi seu terceiro casamento. Para ter ideia, o carro dele está com ele há mais tempo do que qualquer uma de suas ex-esposas”, revela o homem.

A família o criticou

Seguindo com seu relato, o homem conta que a primeira coisa que seu irmão e esposa fizeram ao retornar da lua de mel foi enviar um texto o criticando por levar seu colega de quarto com ele ao casamento.

“Eles me repreenderam por levar meu colega de quarto como acompanhante, e disseram que não falaram nada naquela época porque não queriam uma confusão em seu casamento. Mas ainda assim afirmaram que foi uma falta de consideração levar um ‘estranho’ ao seu casamento e que não deveria ter levado alguém já que sou solteiro”.

“Como eu disse, não sou muito próximo do meu irmão, então não me incomodei em discutir com ele. Disse apenas que sentia muito e que manteria isso em mente para seu próximo casamento. Agora estou trabalhando em ignorar as mensagens e ligações dos outros irmãos e familiares”, finaliza o homem.

Porém, para os usuários do Reddit, uma vez que sua amizade com o colega de quarto durou mais do que todos os casamentos de seu irmão juntos, ele tinha o direito de levá-lo.

“Seu colega de quarto está ao seu lado a mais tempo do que todas as ex-esposas do seu irmão”, comentou uma pessoa.

“Se você receber um convite para o próximo, garanta que seu colega de quarto te acompanhe novamente para mostrar a ele que seus relacionamentos de amizade são mais duradouros que os casamentos dele”, finalizou outra.