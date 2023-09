Funcionária do Center Parcs morre em trágico acidente no resort Woburn Forest

Uma fatalidade ocorreu no Center Parcs em Woburn Forest (Inglaterra), resultando na morte de uma funcionária. O resort se manifestou sobre o trágico incidente, diz The Sun.

Uma funcionária do sexo feminino perdeu a vida em um trágico e misterioso acidente no Center Parcs em Woburn Forest, localizado em Bedfordshire. O incidente ocorreu na noite de sexta-feira, 22/9, deixando a comunidade do resort e seus visitantes consternados.

A equipe do Center Parcs emitiu uma declaração dizendo: "Estamos profundamente tristes ao saber do falecimento de um membro de nossa equipe em Woburn Forest. Nossos pensamentos estão com sua família, amigos e colegas neste momento." A empresa também expressou sua solidariedade às famílias enlutadas e aos funcionários que foram afetados pela tragédia.

Infelizmente, esta não é a primeira vez que o Center Parcs em Woburn Forest enfrenta uma perda trágica. Em maio do ano passado, uma governanta foi encontrada morta em um chalé no mesmo local. A coincidência desses eventos trágicos levanta preocupações e destaca a importância das investigações em curso.

As autoridades, incluindo o Serviço de Ambulâncias do Leste da Inglaterra e a Unidade de Investigação de Colisões Graves de Bedfordshire Cambridgeshire e Hertfordshire, estão trabalhando para entender os detalhes do incidente.

O sargento-detetive Craig Wheeler afirmou: "Estamos investigando uma questão relacionada entre um veículo e um membro da equipe em Center Parcs Woburn Forest na sexta-feira, 22 de setembro. O membro da equipe foi levado ao hospital para tratamento, mas infelizmente morreu naquele dia."

O Center Parcs em Woburn é o mais recente resort da rede no Reino Unido e oferece instalações como uma piscina subtropical e spa para seus visitantes. Fundada na Holanda em 1968, a empresa agora opera cinco unidades no Reino Unido, incluindo Woburn, além de um resort na Irlanda. Atualmente, a Brookfield Property Partners, que é proprietária da rede desde 2015, planeja vender o negócio.

Qualquer pessoa com informações sobre o incidente é incentivada a entrar em contato com a polícia através do site da Polícia de Bedfordshire ou ligar para 101, citando a Operação Latymer.