Estudo diz que luz azul de celulares, tablets e TVs pode induzir puberdade precoce

Pesquisadores da Universidade Gazi e do Hospital da Cidade de Bilkent, em Ancara (Turquia), apresentaram um estudo inovador na 61ª Reunião Anual da Sociedade Europeia de Endocrinologia Pediátrica em Haia. A pesquisa, também recentemente publicada na revista Frontiers in Endocrinology, sugere uma ligação entre a exposição à luz azul de dispositivos informáticos e a puberdade precoce em ratos machos. Este estudo segue uma pesquisa anterior que observou efeitos semelhantes em ratos fêmeas expostos à luz azul.

"Pela primeira vez, encontramos uma relação direta entre a exposição à luz azul e a puberdade precoce em ratos machos", disse a pesquisadora principal, Dra. Aylin Kılınç Uğurlu, do Hospital da Cidade de Bilkent. "Nossos resultados se alinham com nosso trabalho anterior em ratos fêmeas, que também mostrou efeitos semelhantes, fornecendo assim uma visão mais abrangente de como a luz azul pode influenciar a puberdade tanto em ratos machos quanto fêmeas."

O estudo envolveu 18 ratos machos com 21 dias de idade, divididos igualmente em três grupos. Dois desses grupos foram expostos à luz azul por seis ou 12 horas, enquanto o terceiro, o grupo de controle, manteve um ciclo de luz-escuridão de 12 horas sem exposição à luz azul de dispositivos.

Os pesquisadores observaram os primeiros sinais de puberdade "significativamente mais cedo" nos ratos machos expostos à luz azul em comparação com o grupo de controle.

É importante ressaltar que este é um estudo em ratos, e resultados diretos não podem ser extrapolados para humanos. No entanto, os pesquisadores acreditam que esse estudo pode lançar as bases para investigações adicionais sobre as consequências para a saúde do crescente tempo de tela na sociedade moderna.

Os pesquisadores planejam continuar o estudo sobre a exposição à luz azul em ratos para entender melhor seus efeitos a longo prazo nos órgãos reprodutivos e na fertilidade. A pesquisa poderia, eventualmente, contribuir para medidas preventivas e para o debate sobre como os estilos de vida modernos afetam o desenvolvimento fisiológico e a saúde a longo prazo.

Com o mundo cada vez mais centrado no acesso a dispositivos inteligentes, especialistas têm se preocupado cada vez mais com os efeitos dessa tecnologia onipresente, especialmente em jovens. A luz azul já é conhecida por perturbar o ritmo circadiano, suprimindo a produção do hormônio do sono melatonina, atrasando assim o início do sono e incentivando dias mais sonolentos.

Para os adolescentes, em particular, a falta de sono pode se manifestar como dificuldades acadêmicas e mais problemas emocionais. Os resultados deste estudo sugerem que os jovens precisam de estratégias mais regulares e intervenções relacionadas ao uso de dispositivos inteligentes, segundo o New York Post.