Controvérsia na igreja de 600 anos: vigário instala bar e bombas de cerveja

Adoradores criticaram fortemente um vigário de Cornwall (Inglaterra), por instalar um bar e duas bombas de cerveja em sua igreja de 600 anos. A congregação da Igreja St Ia, listada como Grau I e construída no início do século XV, considerou a iniciativa uma ?profanação? do local.

A controvérsia surgiu em meio aos preparativos para o Festival de Setembro de St Ives, um evento de duas semanas dedicado à música e às artes que atrai milhares de visitantes ao resort à beira-mar. A igreja paroquial, dedicada a St Ia da Cornualha, foi escolhida como local do festival, onde artistas como Molly Hocking, Bailey Tomkinson e Cara Dillon se apresentarão.

Indignados

Os frequentadores do festival poderão comprar bebidas no novo bar da igreja, servidas a partir de duas torneiras instaladas pela St Ives Brewery, apesar da indignação dos moradores locais, que argumentaram que St Ia's não é um pub.

O vigário Nick Widdows defendeu a iniciativa, insistindo que o novo bar seria uma maneira de ?acolher? novas pessoas na igreja e tranquilizar os paroquianos de que se tratava de uma medida temporária. No entanto, a medida foi repudiada por fiéis indignados que argumentaram que St Ia's era uma ?casa de Deus? não um pub?.

Barry Lewis, membro de longa data da congregação, expressou veementemente sua oposição, afirmando que instalar um bar na igreja ?profana a memória daqueles que morreram por sua fé?. Outros congregantes se uniram ao coro de críticas, como mostrou o Daily Mail.

Apesar das divergências, alguns acreditam que o novo bar pode atrair mais visitantes para a igreja histórica. Angela Homer, por exemplo, sugeriu que isso poderia encorajar mais pessoas a frequentar o local.

O Reverendo Widdows reconheceu as opiniões divergentes, destacando que o objetivo principal é fazer com que as pessoas tenham uma experiência positiva na igreja e que eventos como o festival podem ser uma oportunidade de atrair um público mais amplo.