Comovente: filhote de esquilo se recusa a sair de sua casinha enquanto ela é derrubada

Certo jardineiro cortava uma árvore na propriedade de alguém, até que notou a presença de alguém. De acordo com um artigo, publicado no portal The Dodo, havia um pequeno filhote de esquilo preto, considerando a árvore como seu lar.

O pequeno se segurava no ambiente, a fim de salvar sua vida e não abandonar sua casa. Por mais que estivesse caindo, o bichinho não saía do lugar por nada.

“Ela se recusou a ir”, escreveu Theresa Carroll, proprietária da Halfway Home Wildlife Rehab, no Facebook.

Ao ver que o animal não sairia do local, o podador o tirou cuidadosamente da árvore. O filhote aparentava ser muito novo e não tinha sua mãe por perto. Sendo assim, foi encaminhado aos cuidados da Halfway Home WIldlife Rehab, uma clínica de reabilitação a animais selvagens da região.

Uma nova vida está por vir

Embora o pequeno esquilo tivesse um grande apego por sua antiga casinha e não soubesse o que fazer ao vê-la sendo derrubada, encontrou uma rede de apoio. Agora o bichinho, que foi encontrado a tempo, segue em processo de recuperação e desenvolvimento na clínica.

De acordo com o The Dodo, o animal tem se mostrado tímido durante sua estadia na clínica. No entanto, sua saúde apresenta resultados positivos, havendo apenas a necessidade de adaptação para seu regresso à natureza.

Atualmente, encaminhado à recuperação, o filhote será melhor desenvolvido e em breve terá outra árvore para considerar como seu lar. Enquanto isso não acontece, o animal seguirá recebendo todo suporte e amor da equipe responsável por seus cuidados.

“Ela voltará à natureza em um mês e será solta aqui em nossa propriedade”, disse Carroll ao The Dodo.