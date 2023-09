Cães se reúnem para aproveitar uma sessão de cinema ao ar livre e quebram recorde mundial

Cães e tutores foram reunidos pela Paramount Studios em uma sessão de cinema ao ar livre. Na data, além de assistir a exibição do filme “Patrulha Canina”, os presentes também participaram da validação e quebra de um recorde mundial.

Segundo informações do EXTRA, 219 animais “assistiram” ao filme que foi exibido ao ar livre no Autry Museum, em Los Angeles, na Califórnia.

A exibição foi realizada no último domingo, 24 de setembro e chamou a atenção dos frequentadores do local.

Segundo o jurado do Guinness Book, responsável por validar e certificar o recorde, a ação reforça um dos passatempos preferidos dos americanos.

“Os americanos adoram passar tempo com os seus animais de estimação e também gostam de ir ao cinema. Então, fazer as duas coisas juntas transforma tudo em um dia maravilhoso”.

A exibição foi aclamada pelo público

A iniciativa do estúdio atraiu a atenção de diversas pessoas que passavam pelo parque com seus animais de estimação. Além disso, para vários tutores foi uma oportunidade de reforçar o laço com seus companheiros caninos e curtir um momento divertido.

“Achei uma ótima ideia. Um filme fofo, cachorros por toda parte. É um dia perfeito, um domingo perfeito”, declarou Gordana Simunovic, uma das tutoras que participou da quebra do recorde acompanhada por sua cachorrinha de estimação.

Para ela, a ação apenas reforçou alguns hábitos que ela já mantinha junto com sua fiel companheira de quatro patas.

“Nós sempre vamos juntas a todos os lugares e sempre que dá assistimos a filmes juntas. Às vezes ela deita no meu colo e fica esperando o filme acabar, e quando isso acontece ela simplesmente fica muito feliz e ativa e corre por todo o lado, sendo a fofa de sempre”, explicou a americana contando um pouco mais sobre a reação com sua cachorrinha.