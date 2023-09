Britânico esfaqueado morre em Portugal em possível ligação ao jogo de suicídio "Baleia Azul"

Um terrível incidente chocou a cidade de Pedrógão Grande, em Portugal, quando um homem britânico de 35 anos foi encontrado morto esfaqueado em uma área remota de floresta. O episódio ocorreu após uma briga entre amigos, que se acredita estarem envolvidos no sinistro ?Desafio da Baleia Azul?, um jogo de suicídio com ligações a várias mortes em todo o mundo.

Um homem de 26 anos, também descrito como britânico em relatos locais, se entregou às autoridades e alegadamente confessou o homicídio. Ele estava acompanhado por duas testemunhas do incidente, de acordo com fontes da Guarda Nacional Republicana.

A polícia local encontrou o corpo da vítima no domingo de manhã em uma área remota próxima a Pedrógão Grande. Uma faca, alegadamente usada no crime, foi recuperada na floresta, perto do local onde o corpo foi encontrado.

Homicídio em Pedrógão Grande terá acontecido por causa de jogo das redes sociais https://t.co/NBaX1RO2Tp — SIC Notícias (@SICNoticias) September 24, 2023

A Polícia Judiciária de Portugal passou o domingo interrogando três homens e duas mulheres, incluindo o principal suspeito do homicídio. Todos eles são identificados como moradores próximos à cena do crime, em uma comunidade composta principalmente por expatriados britânicos e holandeses.

Os amigos envolvidos no incidente estavam supostamente participando do ?Desafio da Baleia Azul?. Este é um macabro jogo online que se acredita ter originado na Rússia no final de 2015 e tinha como alvo adolescentes.

Os participantes são desafiados a concluir 50 tarefas cada vez mais difíceis e perigosas em 50 dias, envolvendo automutilação, com a tarefa final exigindo que os jogadores tirem a própria vida.

Centenas de mortes em todo o mundo têm sido associadas ao perturbador fenômeno ?Baleia Azul?, e os criadores do jogo foram processados na Rússia.

À medida que a investigação continua, as autoridades procuram entender completamente os eventos que levaram a essa tragédia e examinam qualquer possível conexão entre o jogo e o terrível crime em Pedrógão Grande, Portugal.