Boneco Chucky é ‘preso’ no México por assustar pessoas com faca; entenda o caso Imagem: reprodução redes sociais

Um boneco foi preso juntamente com seu dono no México, no último dia 11 deste mês. Segundo o site New York Post, o homem identificado Carlos N. utilizava a figura do Chucky segurando uma faca de verdade para assustar os locais.

De acordo com o site, Carlos foi pego no dia 11 de setembro. Ele estava sob efeito de substâncias ilícitas e assustava pessoas e pedia dinheiro em uma praça de Monclova, em Coahuila (México).

O dono e o ‘boneco assassino’ foram algemados e encaminhados para uma prisão municipal.

“Ele colocava o boneco na cara das pessoas e as assustava. É um crime, por isso ele foi preso. O boneco foi levado junto com seus pertences quando ele chegou à delegacia e foi preso”, disse o Juan Raúl Alcocer, ex-diretor da polícia de Monclova, à Força nformativa Azteca.

Chucky é preso por policiais no México e internautas criticam agentes pic.twitter.com/1jGnsJ71H6 — Portal Norte (@portalnorte_) September 26, 2023

A ‘prisão’ do boneco foi feita após pedidos de jornalistas que cobriam a prisão do dono do Chucky.

“Alguns jornalistas diziam, brincando, para ela [a policial] posar com o boneco, para colocar algemas nele. Ele deveria levar o seu trabalho a sério, não fazer brincadeiras”, disse Alcocer. A policial responsável pela brincadeira recebeu uma advertência.

O dono do boneco foi liberado tempo depois.

Macacos furiosos invadem supermercado em busca de bananas e provocam tumulto

Uma cena inusitada e caótica ocorreu na província de Krabi, na ilha de Koh Phi Phi, Tailândia, quando um grupo de macacos selvagens invadiu um supermercado em busca de bananas. Os macacos, que normalmente se alimentam na floresta próxima, saquearam o estabelecimento em busca de suas frutas, criando um verdadeiro tumulto na loja do supermercado.

Os macacos, conhecidos por sua astúcia, foram flagrados roubando bananas e agindo de forma coordenada, como se estivessem em um ataque organizado. Os funcionários da loja tentaram afugentar os animais, mas eles se mantiveram fora de alcance, sentando-se nos fios próximos.

A ilha de Koh Phi Phi tem enfrentado uma crescente presença de macacos selvagens nas áreas urbanas, principalmente da variedade agressiva e que costuma viajar em grupos. Esses animais, apesar de pequenos, podem causar lesões corporais graves e até mesmo hospitalização em casos mais extremos.

