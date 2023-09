Avó raspa os cabelos do neto contra a vontade do menino para ‘melhorar sua aparência’

Estilo e gosto são coisas únicas e que cada um desenvolve ao longo da vida, no entanto nem sempre as decisões que tomamos sobre nossa aparência agradam aos outros. Infelizmente, um menino acabou descobrindo isso da pior forma possível.

Segundo relato de sua mãe, a avó do menino se recusou a aceitar o fato de que o neto queria ter o cabelo longo e o forçou a raspar completamente os fios mesmo indo contra a vontade dele e o pedido de sua mãe.

O caso, que foi publicado pelo The Mirror, inicialmente viralizou no Reddit onde recebeu a opinião de diversos usuários da plataforma.

A mãe do menino conta: “Minha mãe está entrando em sua fase de aposentadoria e vem me ajudando a cuidar do meu filho, então em dois dias da semana ela fica responsável por buscá-lo na escola. Ele estava deixando seu cabelo crescer porque decidiu ter cabelos compridos, mas minha mãe ficava insistindo que ele precisava cortar o cabelo. Todas as vezes eu fui clara e disse que não”.

Ela foi desrespeitada

Segundo a mãe do menino, os cabelos compridos foram um pedido do próprio filho, que acha seu cabelo ‘perfeito da forma que é’, e tentava deixar os cabelos na altura do ombro assim como seu melhor amigo.

Ela, que sempre incentivou e apoiou a decisão do filho, foi pega de surpresa ao buscá-lo na escola e encontrar o menino de cabeça completamente raspada.

“Gritei com minha mãe por cinco minutos depois que meu filho disse que falou para a avó que não queria cortar o cabelo e foi forçado por ela que disse ‘que era preciso’. Meu marido ficou ao meu lado e está irritado com a atitude da minha mãe”.

“Ela ignorou minha vontade e orientação como mãe para fazer valer os pensamentos e desejos dela. Agora preciso novamente ensinar ao meu filho sobre limites referentes ao próprio corpo e sobre como dizer não até mesmo para pessoas que deveriam representar segurança para ele”.

Para os usuários do Reddit, quem também precisa aprender sobre limites é a avó do menino.

“Parece que sua mãe precisa aprender que sua família tem limites. Espero que você consiga lidar com isso”, comentou uma pessoa.

“Primeiro eles minaram sua paternidade, depois mostraram a seu filho que ele não sofre consequências por te desobedecer e que sua palavra não vale nada diante da deles. Depois forçaram seu filho a fazer algo que ele não queria, ensinando que ele mesmo não tem direito a ter desejos”, finalizou outra pessoa.