Artista de rua tem piano derrubado por mulher em incidente "viral"

Uma mulher na Geórgia (EUA) está no centro das atenções depois de um incidente chocante envolvendo um artista de rua e seu piano. O vídeo do ocorrido registrado rapidamente se tornou viral nas redes sociais, deixando muitos surpresos e indignados com as ações da mulher, segundo o TMZ.

Tudo aconteceu em Athens, quando um artista de rua chamado Andrew estava se apresentando na calçada. Ele começou a música "Piano Man", de Billy Joel, quando a mulher o incomodou, não uma, mas duas vezes.

Na primeira tentativa, ela perturbou a performance ao bater agressivamente nas teclas do piano. No entanto, o pior estava por vir, pois ela retornou mais tarde para repetir a ação, resultando na queda do piano no chão. Além disso, há relatos de que ela teria pegado dinheiro do pote de gorjetas do artista.

Após o vídeo ter sido divulgado pela internet, os internautas identificaram rapidamente a mulher como Shauntae Heard. Diante da repercussão e da indignação pública, Shauntae decidiu se desculpar por suas ações. Em uma declaração, ela disse: "Sinto muito por todos que viram o vídeo viral. Assumi a responsabilidade por minhas ações. Sei que foi errado e ignorante da minha parte."

Shauntae também pediu que sua família não estivesse envolvida na situação, enfatizando que as questões eram exclusivamente com ela. Ela negou acusações de roubo e de quebra de piano, afirmando que cometeu um erro e que todos são humanos e cometem erros. Segundo ela, após o incidente, ela conversou com o artista de rua e ele aceitou suas desculpas.

Esse serve como um lembrete de como as ações de uma pessoa podem ter um grande impacto nas redes sociais e na sociedade em geral. Através de desculpas sinceras e de um compromisso em aprender com os erros, Shauntae Heard espera deixar esse incidente para trás e seguir em frente.