Após ver a nova tatuagem de seu marido, mulher pensa em terminar o casamento

Um homem pode ter colocado em risco seu casamento depois que decidiu fazer uma tatuagem para homenagear o nascimento de sua filha. Apesar de gostar do desenho e da ideia, ele ignorou as preocupações de sua esposa, que é contra a tatuagem.

Conforme relatado por ele no Reddit, e compartilhado pelo The Mirror, o homem decidiu comemorar a chegada de sua filha com uma tatuagem na região do peito, mas por medo da dor pretendia evitar tatuar seu mamilo.

“Queria evitar porque ouvi dizer que era dolorido. Mas o artista disse que com base no desenho não teria como evitar essa região. Como era para minha filha eu encarei a dor e segui com a sugestão do tatuador”, revela o homem.

No entanto, ele precisou lidar com a reação da esposa ao descobrir que ele tatuou o mamilo: “Isso causou a maior briga que já tivemos até hoje. Embora não tenha sido algo planejado, foi uma recomendação do artista e eu aceitei. Ela nunca me disse que detestava mamilos tatuados, se tivesse dito, eu não teria feito a tatuagem neste local”, revela o homem.

Ele teme ter estragado seu casamento

Preocupado, o homem conta que a tatuagem é um desenho delicado envolvendo o nome e data de nascimento da filha com a imagem de dois gatinhos se abraçando. O mamilo em questão foi coberto com tinta preta.

“Minha esposa me acusou de ser egoísta e disse que não penso nela e na nossa família ao tomar decisões. Disse que eu agi feito um solteiro sem família e que deveria ter consultado sua opinião antes de fazer isso”.

“Ela então me disse que não se sente mais atraída por mim porque estou ‘desigual’ e porque ela odeia mamilos tatuados, o que fez nosso relacionamento esfriar. Eu até mesmo cheguei a me sentir estranho ao pegar minha filha no colo, porque a tatuagem é para ela”, finaliza o homem.

Segundo os usuários do Reddit, ele deve tentar entender os motivos que levaram a esposa a agir desta forma.

“Pode ter um motivo a mais para essa explosão dela, provavelmente outra coisa a está incomodando e ela decidiu que a tatuagem era o motivo ‘perfeito’ para colocar para fora”, comentou uma pessoa, ao que o próprio homem respondeu.

“Não tenho certeza se isso afetou o TOC dela, ela pode me ver como ‘desequilibrado’ e isso a estar incomodando. Nunca brigamos dessa forma, acho que ela está chateada com isso”, finalizou.