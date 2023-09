Voluntária de 95 anos se despede do serviço comunitário após 20 anos

Uma voluntária de 95 anos da Oxfam, em Maidenhead High Street, na Inglaterra, está prestes a se aposentar após 20 anos de serviço à comunidade.

De acordo com o site Maidenhead Advertiser, Yvonne Parry, que mora em Bray desde 1960, anunciou em seu penúltimo turno: “Meus amigos e eu trabalhamos juntos há 19 anos.

“Tenho 95 anos, então sinto que é hora de partir. Meus dedos não funcionam tão bem como antes e não quero cometer erros na caixa.”

Ela disse que sentirá falta das pessoas que entrarem na loja, especialmente de funcionários como Sue Robb-King, com quem ela trabalha há mais de 19 anos.

Yvonne disse: “Sue, em particular, vem me buscar todas as manhãs em minha casa porque não posso mais dirigir e minha caminhada é difícil. Portanto, estou muito grato por ter a carona que ela me deu.”

Antes de se aposentar, Yvonne trabalhou como secretária de John Lewis no Odney Club em Cookham.

Após sofrer uma perda pessoal, Yvonne decidiu tentar o voluntariado e ingressou na loja de caridade de rua em 2003. Ela disse: “Meu marido morreu há 20 anos e eu decidi, para me ajudar, fazer algum trabalho de caridade.

“A Oxfam atraiu-me e tenho estado muito, muito feliz durante estes anos. Tem sido uma experiência maravilhosa.”

Yvonne disse que o trabalho que a Oxfam faz é “realmente de primeira classe”, razão pela qual se juntou à organização como voluntária. A gerente da Oxfam, Liz Bowman, acrescentou: “A amiga de Yvonne estava trabalhando na loja quando ela a visitou uma vez e disse a ela – “você pode vir trabalhar aqui!” Yvonne fez exatamente isso.

Ela tem trabalhado em um turno de duas horas todas as quintas-feiras de manhã na loja Maidenhead High Street nas últimas duas décadas e teve quatro gerentes nesse período.

Além da Covid, a única vez em que ela não foi voluntária na Oxfam foi quando a loja fechou na Colonnade por dois anos, antes de se mudar para um bairro mais distante em 2019.

Liz disse: “Quando a loja fechou por dois anos, todos mantivemos contato uns com os outros e costumávamos nos encontrar para tomar um café com bastante regularidade”.

Falando sobre suas melhores lembranças, Yvonne disse que sua parte favorita era tocar músicas que agradassem às pessoas da loja.

Yvonne disse: “Meus amigos e eu escolhíamos nossos favoritos e muitas vezes víamos pessoas dançando!”

Após seu último turno, em 28 de setembro, ela disse que continuará visitando as amigas na loja.

Falando sobre como agora passará as manhãs de quinta-feira, ela disse: “Minha família disse que me levará aos centros de jardinagem para que eu não perca muito isso”.

