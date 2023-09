Publicação em rede social revela verdade dolorosa para uma família

Ao acessar suas redes sociais, uma mulher acabou fazendo uma descoberta terrível sobre seu marido. Apesar de ver as publicações, ela demorou para conseguir entender o que estava acontecendo e aceitar a dimensão dos fatos.

Conforme publicado pelo The Mirror, o caso em questão foi compartilhado no Reddit depois que a mulher, desolada, fez sua grande descoberta.

Sem se identificar, a mulher conta que se deparou com uma foto de seu marido junto de outra mulher no Facebook. Na ocasião ela descobriu que o marido tinha uma outra família escondida dela.

No entanto, este não foi o único alerta emitido pelo homem, que a culpou e acusou de ser infiel depois de descobrir estar infectado com uma IST incurável.

“Eu estava usando um grupo de mães do Facebook e uma mãe fez uma publicação engraçada dizendo que daria laxante para evitar que o marido fosse a um jogo de futebol no dia seguinte. Entre risadas e comentários engraçados, vi uma mulher com uma foto de perfil em que ela e meu marido aparecem juntos”.

Ela ficou sem chão

Seguindo seu relato, a mulher conta que estranhou a imagem e decidiu “olhar mais a fundo”. Foi quando ela descobriu diversas outras fotos dos dois juntos e que o marido tinha outro perfil na rede social, mas com um sobrenome diferente.

“Comecei a pesquisar e eles se casaram no civil. Meu marido também criou outro perfil, mas com nome e sobrenome diferentes. Acho que o filho deles tem o sobrenome falso porque ela fez um post quando foi registrar a criança e colocou o nome completo do bebê, se orgulhando disso”.

A surpresa foi ainda maior quando ela descobriu que ela e sua família não eram um segredo para a segunda esposa de seu companheiro.

“Eles estão casados há dois anos e o bebê tem 14 meses. Embora o casamento deles seja tecnicamente inválido. Contratei um advogado e já iniciei o processo de divórcio, ele saiu de casa e foi morar em definitivo com ela”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit ela deve seguir firme e não só se divorciar, mas também processar o ex-companheiro.

“Você pode processá-lo por fraude de identidade, por ter uma segunda família e por usufruir da sua propriedade”, comentou uma pessoa.

“Eu lavaria a roupa suja na frente de toda família e amigos. Nunca proteja um homem que trai. Eles dizem aos outros que você os traiu para se protegerem, e ele vai dizer que você deu a ele a IST. Eu sabia quando você disse da acusação, que ele era o verdadeiro problema”, finalizou outra.