Príncipe saudita ignora acusações de lavagem de dinheiro com esporte: "não me importo"

Em uma entrevista abrangente com o apresentador da Fox News, Bret Baier, Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, ignorou as acusações de lavagem de dinheiro usando esportes, feitas contra sua rica petromonarquia, e sinalizou que está mais interessado em aumentar seus lucros do que em melhorar sua imagem.

?Se a 'esportelavagem' vai aumentar meu PIB em 1%, então continuarei fazendo 'esportelavagem'?, afirmou Salman durante a entrevista. Essa declaração vem em meio a crescentes críticas à Arábia Saudita por seu envolvimento em esportes, incluindo a Fórmula 1, futebol, tênis e golfe.

Através de seu fundo soberano, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), o reino tem aumentado substancialmente seus investimentos no mundo esportivo. Em junho, a Arábia Saudita chocou o mundo ao fundir o PGA Tour com o rival apoiado pelos sauditas, LIV Golf.

Críticos da união entre PGA e LIV argumentam que o príncipe herdeiro, que lidera o fundo PIF e foi acusado de ordenar o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, investiu no esporte na tentativa de melhorar sua imagem internacional.

Salman, no entanto, parece não se importar com as críticas, desde que isso traga ganhos financeiros. O PIF teria financiado o LIV com um investimento de pelo menos US$ 2 bilhões para obter uma participação de 93%.

Com o auxílio financeiro do PIF, times da Arábia Saudita, como o Al-Nassr Football Club, gastaram cerca de US$ 1 bilhão para contratar estrelas do futebol, incluindo Cristiano Ronaldo e Neymar Jr. O PIF possui mais de US$ 600 bilhões em ativos e investiu em empresas ao redor do mundo.

Além do futebol, a Arábia Saudita expandiu seus interesses esportivos para o boxe, tênis e automobilismo, sediando um Grande Prêmio de Fórmula 1 desde 2021.

A atitude do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman em relação aos investimentos esportivos reflete seu compromisso com o crescimento econômico do país, mesmo em face de críticas e controvérsias.