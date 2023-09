Mulher morre durante voo e passageiros acharam que ela estava dormindo

Passageiros do voo da companhia British Airways tomaram um susto na última quinta-feira (21)após uma idosa de 73 anos morrer durante o percurso.

Segundo o canal francês Connexion. Os passageiros do voo, que saiu de Londres, Inglaterra, com destino à Nice, na França, notaram algo estranho quando o avião pousou e a mulher permaneceu imóvel, mesmo quando todos pegavam as bagagens de mão para desembarcar.

Ao tentar acordar a idosa, eles não conseguiram, e resolveram alertar a tripulação do voo, que ligou para o serviço de emergência.

Socorristas tentaram reanimar a idosa, mas sem sucesso. Ela não foi identificada.

