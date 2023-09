Mulher gasta uma verdadeira fortuna em preenchimento labial e afirma estar longe de parar

A modelo britânica Sofia Lips compartilhou com seus seguidores o valor total gasto por ela com diversos procedimentos estéticos realizados em seu corpo. Ao todo, foram mais de 50 mil libras (aproximadamente R$303 mil) gastos para que ela conquistasse o título de “maiores lábios do Reino Unido”.

Conforme publicado pelo The Mirror, Sofia não tem intenção em parar com as modificações estéticas, em especial com o preenchimento labial.

Apesar de ser alvo de críticas por sua aparência, a modelo afirma que sua obsessão por procedimentos estéticos não tem fim, e com apenas 27 anos de idade, ela diz estar longe de parar com as modificações.

Agora, enquanto realiza os procedimentos de preenchimento labial a cada 2 semanas, Sofia busca conquistar o título de “maiores lábios do mundo”. Além do preenchimento, ela também já se submeteu a duas plásticas nos seios, um transplante capilar, uma lipoaspiração e uma rinoplastia.

“Meus lábios são os maiores e mais cheios que já existiram, e eu adiciono preenchimentos a cada dois meses. Ao todo, foram mais de 50 mil libras só nos lábios, que são os maiores do Reino Unido e, na realidade, já até mesmo cheguei a ser convidada pelo Guinness Book para oficializar como os maiores do mundo”.

Tudo financiado pela internet

Segundo Sofia o valor gasto com os preenchimentos é pago por seguidores que gostam de acompanhar o procedimento estético.

“Tenho fãs que têm fetiche por preenchimento labial e que gostam que eu filme o processo de preenchimento, então eu gosto de mantê-los felizes e ser paga para fazer isso”, revela Sofia.

Além disso, ela também faz sessões constantes de bronzeamento artificial e aplicações pontuais de Botox nas bochechas.

“É caro obter o tipo de resultado que eu gosto e busco. Quero parecer uma boneca e estou sempre fazendo beicinho, o que meus seguidores adoram”.

Apesar disso, seu perfil também carrega diversas críticas de seguidores que afirmam que Sofia ultrapassou todos os limites do aceitável.