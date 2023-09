Mulher descreveu cães como “leais” antes de ataque brutal que quase custou seu braço

Uma mulher na Austrália, Nikita Piil, de 31 anos, enfrentou um ataque chocante de seus próprios Rottweilers, Bronx e Harlem, resultando em graves ferimentos e uma perda significativa de sangue no último sábado, 23/9. Essa reviravolta trágica aconteceu depois que Nikita havia compartilhado publicamente sua afeição pelos cães em uma postagem nas redes sociais alguns anos antes do incidente.

Nikita, que atualmente está em estado grave, porém estável, no Royal Perth Hospital, corre o risco de ter seu braço amputado devido aos ferimentos causados pelos ataques de seus próprios cães. O choque deve ter sido avassalador para a dona, já que, em 2017, ela escreveu sobre Bronx: ?Não poderia pedir por um companheiro mais incrível, sapeca, leal, inteligente e protetor. Você é meu mundo inteiro.?

A criadora anônima que vendeu Harlem a Nikita como filhote expressou estar devastada com a notícia, mas acreditava que os cães estavam sendo bem cuidados. Ela compartilhou suas especulações sobre o incidente, sugerindo que provavelmente ocorreu uma luta entre os dois cães, e Nikita pode ter tentado separá-los, ficando entre eles.

Vizinhos ouviram o tumulto e correram para ajudar Nikita, usando qualquer coisa que tinham à mão para afastar os cães, incluindo sopradores de folhas, mangueiras e bastões. Um dos vizinhos, Bryn Spencer, comentou: ?Eu não tinha uma faca, não tinha nada realmente eficaz para afastar esse cachorro. Tudo o que eu pude fazer foi assistir a garota ser dilacerada.?

A polícia tentou usar um taser, sem sucesso e, devido à agressividade extrema dos cães e ao perigo em que a vida da mulher se encontrava, um policial teve que usar sua arma para deter o ataque. Um dos cães foi sacrificado, enquanto o segundo permanece sob custódia da autoridade responsável pela captura de animais.

Este incidente lança luz sobre a preocupação com cães violentos, particularmente após a proibição dos 'American XL Bully' no Reino Unido devido a uma série de ataques horríveis. A secretária do Meio Ambiente, Therese Coffey, declarou: ?Ataques de cães são devastadores para as vítimas e suas famílias, e está claro que agora precisamos fazer mais para evitá-los e proteger o público. É por isso que estamos tomando medidas decisivas para proibir o 'American XL Bully'.? O relato foi publicado no Mirror.