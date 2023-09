Influenciador Felca fica popular nas "lives de NPC"

O influenciador Felipe Bressanim, conhecido como Felca, se tornou uma sensação ao popularizar as ?lives de NPC? no Brasil, um formato em que os criadores de conteúdo interpretam personagens de jogos e interagem com os seguidores de acordo com suas demandas. Em um vídeo publicado recentemente, Felca revelou que doou integralmente a quantia de R$ 31 mil para instituições de caridade, proveniente do sucesso dessas transmissões.

Felca identificou o potencial desse formato quando ele ainda não havia chegado ao Brasil, embora já fosse praticado por influenciadores em outros países. O sucesso superou suas expectativas, com um rápido crescimento de seguidores em suas ?lives?. Em apenas três dias, ele alcançou a marca de um milhão de seguidores. O fenômeno se espalhou rapidamente, com muitos outros criadores aderindo ao estilo de ?NPC?.

No entanto, o sucesso maciço das ?lives de NPC? também gerou críticas e levou a plataforma a limitar a quantidade de transmissões desse tipo, especialmente no Brasil. Felca, de forma humorística, comparou a situação a Oppenheimer observando a bomba atômica, brincando sobre o impacto inesperado de suas transmissões.

Embora tenha obtido uma quantia significativa com suas transmissões, R$ 31.085,05 em apenas sete dias (equivalente a aproximadamente R$ 4 mil por transmissão), Felca enfatizou que seu objetivo não era lucrar. Ele decidiu doar todo o dinheiro arrecadado para diversas instituições de caridade, que foram detalhadas em seu vídeo.

quanto eu ganhei com as lives de npc pic.twitter.com/sveYdT0jlP — Felca #seita (@Felcca) September 23, 2023

Felca expressou sua gratidão aos seguidores, enfatizando que a doação foi possível graças ao apoio deles. Sua atitude de generosidade demonstra o impacto positivo que os criadores de conteúdo podem ter ao usar sua plataforma para causas beneficentes.