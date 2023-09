Homem revela ‘tática infalível’ para evitar conflitos com sua esposa

A atitude de um homem referente aos ‘possíveis pequenos conflitos’ com sua esposa deixou a internet chocada depois que ele decidiu compartilhar sua “tática infalível” em um tópico do Reddit. Segundo ele, apesar de assustadora a tática garante que as necessidades e notícias sobre sua esposa sejam sempre atualizadas, fazendo com que ele se torne um “marido melhor”.

Sem se identificar, o homem conta que decidiu “pedir alguns feedbacks”. “Sou muito esquecido e sou casado há 7 anos, então é difícil manter todos os amigos, gostos, alergias e desejos da minha esposa. Então pensei em pegar um caderno de anotações para manter um guia sobre ela e sobre como lidar com as situações”.

“Quais são suas preferências, o que ela não gosta, aniversários e datas importantes, basicamente tudo sobre ela. Então, do nada, isso acabou parecendo estranho e assustador para mim. Se fosse o contrário, será que isso me incomodaria?”, refletiu o marido.

Ele acredita ter desvendado o mistério dos relacionamentos felizes

Seguindo com seu relato, o homem afirma que sua decisão é exclusivamente motivada pela ideia de não precisar ser constantemente lembrado pelas preferências da esposa, evitando assim alguns pequenos problemas comuns a muitos casais.

“Não quero que ela fique me lembrando quem é quem, qual o nome dos animais de estimação de seus pais, quais as fofocas de seu trabalho e tudo mais. Acho que isso me faz parecer desatento e desinteressado. Ao mesmo tempo, manter essas informações em um livro parece algo assustador, e não sei se ela ficaria magoada com isso”.

“Outro medo é alguém encontrar o livro e o utilizar para obter vantagens sobre ela. Eu quero ser um bom marido para ela”.

Em pouco tempo, a publicação do homem recebeu diversos comentários de pessoas que aplaudiram suas intenções.

“Meu marido e eu mantemos uma pasta com as coisas que estamos fazendo em casa. Um dia notei que ele tinha deixado uma lista com todas as coisas que eu mencionei que queria para nossa casa e eu me senti amada pela atitude dele”, comentou uma pessoa.

“Honestamente, o fato de você estar disposto a se esforçar para evitar estes pequenos conflitos já mostra ser algo muito positivo”, comentou outra.