Homem revela como deu o troco em pessoas que ‘roubaram’ seus assentos no teatro

Um homem decidiu compartilhar no Reddit a forma como “o destino” foi rápido em corrigir a atitude ruim de uma mulher. Segundo ele, não levou muito tempo para a pessoa em questão se arrepender de ter “roubado” seus assentos durante uma apresentação de teatro.

Segundo relato, compartilhado pelo The Mirror, o homem reservou três lugares para assistir a um show de Stand-up em um teatro, mas uma confusão fez com que os assentos escolhidos por ele acabassem ocupados por uma mulher, que se recusou a sair.

“Eu andei para todos os lados tentando encontrar nossos lugares. Perguntei ao lanterninha e ele me apontou, mas era o lugar errado então perguntamos de novo e ele apontou para ouro lugar, com pessoas sentadas neles. Perguntei educadamente para eles sobre os assentos e disse que eram os nossos, mas eles se recusaram a sair do local”.

O homem então conta que ficou sem saber como agir, já que, acompanhado de sua sobrinha e irmã, ele havia reservado os lugares para que os três pudessem acompanhar o show juntos.

Eles foram surpreendidos!

Seguindo com seu relato, o homem então conta que buscou por ajuda de outro funcionário do local, e ao explicar que as pessoas sentadas e seus assentos se recusaram a sair, ele acabou sendo surpreendido pela atitude do homem.

Segundo ele, o funcionário acompanhou sua saga na busca pelos assentos e se sensibilizou com a situação. Com isso, eles acabaram ganhando uma melhoria nos assentos e o funcionário fez questão de anunciar em alto e bom som que eles agora seriam acomodados na primeira filha, algo que não agradou as pessoas que “roubaram” seus lugares.

“Sim, nós terminamos assistindo ao show na primeira fila, a mais próxima do palco, com assentos mais confortáveis e a vista perfeita! Nos divertimos muito! Saímos da fileira P, no mezanino, para a A, bem na frente! Gentileza gera gentileza”, finalizou o homem.

Em pouco tempo, os usuários que leram a história felicitaram o homem por sua atitude.

“O mundo dá voltas!”, comentou uma pessoa ao que outra completou: “Aconteceu comigo em um show, um cara de mais de 2 metros parou na minha frente e ficou rindo e dizendo que estava bloqueando nossa visão, o cantor viu e nos trocou de lugar”.