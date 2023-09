De limpadora de cadáveres a musa do OnlyFans, uma incrível transformação

Tiauna Riley, uma mulher com cerca de 3.300 assinantes no OnlyFans, deixou para trás um trabalho sombrio enquanto esperava começar seus estudos para se tornar enfermeira. Em uma entrevista para o podcast OnlyStans, ela revelou sua jornada surpreendente: ?Eu não estava na faculdade de enfermagem?, disse ela. ?Eu estava fazendo os pré-requisitos e trabalhava como CNA. Como CNA, eu literalmente limpava cadáveres, cuidava de idosos o dia todo??

Com um pagamento insignificante e a notícia de que teria que esperar dois anos para iniciar sua formação adequada, Tiauna estava em uma situação desafiadora. No entanto, uma reviravolta do destino mudou tudo.

Um acidente que expôs seu seio em uma história do Instagram de uma amiga a fez ganhar uma enorme base de seguidores nas redes sociais. ?Ela me mencionou em sua história e eu fui de 6.000 seguidores para 36.000 seguidores em, provavelmente, oito horas ou algo assim?, explicou.

Tiauna já estava considerando criar uma conta no OnlyFans e, quando ganhou essa enorme base de seguidores, achou que era o momento ideal. Inicialmente, seu conteúdo era bastante suave. Ela lembra: ?Eu sempre fui meio nudista a vida toda e estava fazendo fotos com o 'sutiã de mão' e coisas assim, mas então pensei 'tenho seios naturais bonitos, eu poderia mostrá-los?'.?

A partir daí, seu conteúdo evoluiu rapidamente de fotos sensuais simples para vídeos explícitos.

?E eu realmente sinto que o principal que faço são as videochamadas de fetiches?, disse Tiauna. ?Eu faço videochamadas com pessoas e é diferente, coisas como elas querem que eu as humilhe. É um amplo espectro de coisas que eles gostam, e na maioria das vezes eles apenas sentam lá e me contam suas fantasias.?

Ela também vende calcinhas usadas por ela mesma. ?Eu as vendo por US$100?, explicou Tiauna. ?Tenho feito muitas transmissões ao vivo, e eu as uso durante toda a transmissão ao vivo, e depois os clientes podem comprá-las diretamente de mim.?

Embora isso represente a maior parte de seus negócios do dia a dia, Tiauna disse que já recebeu pedidos verdadeiramente bizarros de fãs no passado, como um que queria que ela espancasse uma melancia. ?Alguém queria que eu pegasse uma melancia, colocasse um vestido de baile e espancasse a fruta com uma arma?, lembrou ela.

Ela educadamente disse ao seu assinante excepcionalmente imaginativo: ?Desculpe, mas não sei se vou encontrar tempo para isso?.

Essa é a história extraordinária da transformação de Tiauna Riley, de uma profissão inusitada para o mundo do entretenimento adulto online.