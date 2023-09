Chefe do cartel é enterrado com centenas de armas para protegê-lo "na vida após a morte"

O Equador foi abalado por um ato chocante de violência, quando Julian Sevillano, conhecido como ?El Fatal,? o chefe de um cartel local, foi assassinado brutalmente junto com sua filha de 20 anos. O que torna essa história ainda mais surpreendente é o fato de que Sevillano foi enterrado com centenas de armas de fogo em seu caixão, supostamente para se proteger ?na vida após a morte.?

O trágico incidente ocorreu na última semana, quando Julian Sevillano e sua filha estavam realizando uma lavagem de carros em Moroche. Subitamente, foram emboscados por homens armados, resultando em ambos sendo mortos a tiros. As autoridades atribuíram o ataque a membros de uma gangue rival, de acordo com o jornal local La Nacion.

Em uma reviravolta perturbadora, os parentes de Sevillano se recusaram a entregar os corpos às autoridades locais. Em vez disso, organizaram um funeral que chocou a nação.

Imagens agora virais mostram Sevillano em um caixão aberto, enquanto pessoas rapidamente o encheram com uma grande quantidade de armas de alto calibre. A justificativa aparente era que ele deveria estar ?armado até os dentes na vida após a morte e capaz de se defender.?

Com a possibilidade de retaliações e contínuos episódios de violência, a polícia e os soldados equatorianos permaneceram em alerta máximo na região.

Moradores locais relataram que os assassinos aparentemente tinham conhecimento dos movimentos de Sevillano antes do ataque fatal. Alguns acreditam que ele foi seguido até o lava-jato naquela manhã. Um morador de Mocache, que preferiu não se identificar, afirmou: ?Parece que eles seguiram seus movimentos, Julián sempre vinha lavar o carro pela manhã, seus inimigos se aproveitavam disso.?

Além disso, testemunhas disseram que os assassinos escolheram caminhar até o lava-jato, em vez de usar motocicletas, para evitar levantar suspeitas.

Julian Sevillano e sua filha - Fonte: TikTok

As autoridades locais especulam que o assassinato de Julian Sevillano pode estar relacionado a acertos de contas devido a seus antecedentes criminais. Ele havia sido preso em 2005 por envolvimento no assassinato do então vice-prefeito de Mocache, Bolívar Cordero Candelariz, e seu filho, Yogar Cordero Molina, mas foi libertado poucos meses depois, o que pode ter contribuído para o ciclo de violência que culminou em sua morte chocante.