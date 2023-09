Cerca de 75% dos americanos estão deixando de dar gorjetas mais altas ao pagar digitalmente

Uma nova pesquisa da Forbes Advisor mostra que quase 75% dos americanos estão deixando de pagar gorjetas mais altas quando solicitados digitalmente em dispositivos como tablets ou leitores de cartão inteligente. Isso em comparação com as tradicionais caixinhas de US$ 1 ou US$ 2 deixadas no balcão físico.

Segundo o estudo, 73% dos entrevistados dos EUA disseram que deixam uma gratificação mínima de 11% quando solicitados por um dispositivo cibernético, e 65% admitiram dar mais nessas situações do que quando deixam dinheiro em espécie.

A pesquisa também revelou que pouco menos de um 1/3 dos americanos, 31% mais exatamente, sentem ?pressão? para pagar adicionalmente, um fenômeno comumente conhecido como ?gorjeta da culpa?. Esta prática, que geralmente exibe taxas de gorjeta sugeridas enquanto o cliente está cara a cara com um funcionário, se expandiu para incluir todos os tipos de serviços, o que tem deixado muitos consumidores desconfortáveis em dar gorjetas extras, especialmente em setores fora de bares, lanchonetes, restaurantes, cafés e afins.

Gorjeta-Pexels

Historicamente, a gratificação era direcionada para servidores que concordavam com salários mais baixos para se qualificarem para um crédito de gorjeta.

Segundo a pesquisa, 40% das pessoas não acham que os trabalhadores de food trucks devem pedir gorjetas, enquanto 38% acreditam que as gorjetas não deveriam ser solicitadas em restaurantes fast-casual. Cafeterias também receberam baixa aprovação, com 34%.

No ano passado, a Starbucks adotou um sistema de gorjetas digitais no momento do pagamento, o que foi mal recebido por alguns clientes, que consideraram a interação ?desconfortável?. Muitos sentiram que os funcionários estavam condicionando a qualidade do serviço com base na gorjeta já recebida ou não.

Embora a pesquisa tenha revelado que um em cada três americanos está dando gorjetas mais generosas desde a pandemia, com homens tipicamente dando entre 21% e 25%, e mulheres oferecendo de 11% a 20%, uma firme parcela de 32% está dando menos desde 2021 e os subsequentes aumentos de preços.

Os clientes que reduziram as gorjetas alegam que as gratificações sugeridas na tela também estão inflacionando, o que levanta questionamentos sobre a necessidade de uma realidade mais precisa nas sugestões de gorjetas.

Em transações rápidas com relativamente pouco esforço, muitos estão se contendo por princípio. Eles questionam a expectativa de gorjetas para pessoas que estão simplesmente fazendo seu trabalho, como trabalhadores de balcão em estabelecimentos de comida rápida.

A pesquisa da Forbes Advisor mostra que, à medida que as gorjetas digitais se tornam cada vez mais comuns, os consumidores estão reavaliando suas práticas de gorjeta e ponderando sobre o valor e a justiça das gratificações em uma variedade de cenários.