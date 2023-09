Aposta de US$10 a transforma em uma "britânica" por sete meses

Uma mulher americana está se tornando um fenômeno na internet ao revelar que adotou um sotaque britânico durante sete meses após aceitar um desafio inesperado. A história começou quando ela concordou em fazer uma entrevista de emprego em uma loja, usando um sotaque britânico, em troca de US$10. O que era para ser uma brincadeira temporária se transformou em uma jornada cômica e desafiadora.

Imagem: Sarah Pflug/Burstu00a0

Imagem: Sarah Pflug/Burst

O desafio inusitado

Tudo começou quando a mulher aceitou o desafio de um amigo antes de sua entrevista de emprego. ?Eu disse que faria isso só se eles me pagassem?, ela compartilhou em sua história no Reddit. Surpreendentemente, eles enviaram US$10 via Venmo como pagamento pelo desafio.

Para sua surpresa, durante a entrevista, ela conseguiu o emprego imediatamente, mantendo o sotaque britânico. Ela pensava que seria apenas um emprego temporário de verão e decidiu continuar a brincadeira para não levantar suspeitas com os gerentes.

A transformação duradoura

Sete meses se passaram, e ela ainda mantinha o sotaque britânico no trabalho. Ela explicou: ?Quando as pessoas me perguntam de onde sou, simplesmente digo que sou da minha cidade natal, porque tenho vários amigos britânicos dessa cidade com quem cresci.?

Ela acreditava que o sotaque não causaria problemas, até que seu namorado começou a fazer amizade com um de seus colegas de trabalho.

Agora, ela se encontra em uma situação delicada, tendo que revelar a verdade sobre o sotaque que manteve por tanto tempo. A história dela viralizou nas redes sociais, com muitos usuários rindo da situação única e oferecendo conselhos engraçados sobre como sair dessa enrascada.

Alguns sugeriram soluções criativas para o dilema da mulher. Um deles propôs que ela faça uma aposta com um colega de trabalho, comprometendo-se a fingir um sotaque americano pelo restante do ano em troca de US$300.

Outro sugeriu que ela siga o exemplo de Ross, de ?Friends?, e gradualmente abandone o sotaque. Um terceiro recomendou que ela continue com a brincadeira, mas encontre outro emprego.

Esta história inusitada serve como um lembrete de como as apostas e desafios podem nos levar a situações surpreendentes e, às vezes, engraçadas, que exigem criatividade para resolver.