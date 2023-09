Voluntários de testes humanos do Neuralink de Elon Musk deveriam ficar preocupados após morte de macacos

Pessoas interessadas em participar dos testes do chip cerebral da Neuralink de Elon Musk foram aconselhadas a terem sérias preocupações após detalhes horríveis sobre a morte de macacos que receberam o implante terem sido revelados, diz o DailyStar.

O magnata da Tesla recebeu luz verde para iniciar um ensaio clínico de seis anos envolvendo seres humanos na terça-feira, 19/9, e está buscando recrutar voluntários paralisados.

A empresa tem interesse especial em pessoas que sofrem de lesões na coluna vertebral e da doença mortal do neurônio motor ALS, segundo o Popular Science.

No entanto, apenas um dia após a aprovação dos testes da Neuralink, uma investigação conduzida pela Wired revelou que até uma dúzia de macacos rhesus sofreram infecções crônicas, paralisia, inchaço cerebral e outros efeitos horríveis após receberem o chip. Como resultado, eles tiveram que ser sacrificados.

?Os pacientes devem ter sérias preocupações sobre a segurança do dispositivo da Neuralink?, disse Ryan Merkley, diretor de defesa da pesquisa do Physicians Committee. ?Há relatos bem documentados de funcionários da empresa conduzindo experimentos apressados e descuidados em macacos e outros animais?. O comitê também instou os potenciais voluntários a reconsiderarem sua inscrição no programa.

A Wired descobriu que 12 macacos rhesus sofreram complicações aterrorizantes após o implante do dispositivo entre 2017 e 2020. Além dos problemas causados pelos implantes em si, alguns relataram mal funcionamento devido à instalação de placas de titânio e parafusos ósseos.

Alguns implantes até mesmo se soltaram. Muitos dos macacos sofreram infecções repetidas como resultado.

Musk admitiu que macacos morreram durante os testes clínicos de seu produto polêmico. No entanto, o chefe da SpaceX negou que as mortes estivessem diretamente relacionadas ao chip da Neuralink.

?Nenhum macaco morreu como resultado de um implante da Neuralink?, Musk postou no X (anteriormente Twitter). ?Para nossos primeiros implantes, para minimizar o risco para macacos saudáveis, escolhemos macacos terminais (já próximos da morte)?.

Mas o Physicians Committee não está convencido e agora apresentou uma queixa à Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio (SEC), pedindo que a Neuralink seja investigada por ?tentativas de enganar investidores sobre a história de desenvolvimento e segurança do dispositivo?.

Se a SEC tomar medidas, esta será a terceira vez que a Neuralink é investigada por seus testes em animais. A FDA também expressou preocupações anteriormente sobre o implante e instou Musk a considerar versões não invasivas de dispositivos de interface cérebro-computador.