Vizinho ‘egoísta’ é orientado a mudar seu horário de trabalho para não acordar os outros

Uma mulher foi alvo de duras críticas no Mumsnet depois de revelar os motivos que a fizeram exigir que seu vizinho “mude de horário no trabalho”. Segundo ela, a rotina do homem está atrapalhando suas horas de descanso.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher revelou que recentemente precisou lidar com a mudança de uma nova família para sua rua. Composta por três filhos, mãe e pai, a família agora é parte dos moradores da rua que era “considerada tranquila” pela moradora.

“Não tenho problemas com os filhos deles, mas a mãe me irrita pois sinto que ela está sendo egoísta. Ela tem horários de trabalho estranhos e sai todos os dias às 4h30 da manhã, mas normalmente fica com o carro ligado por 5 minutos antes de sair efetivamente”, conta.

A moradora tentou até mesmo conversar com a vizinha sobre seus problemas de saúde e sono e apresentou algumas opções para a vizinha, que não gostou muito do que ouviu.

Ela arrumou uma confusão

Segundo a moradora, ela sugeriu a vizinha que mude seu horário de trabalho, compre um novo carro ou estacione em outro lugar para não atrapalhar o seu descanso, mas a mãe disse que nenhuma das opções podem ser atendidas.

“Ela pediu desculpas pelo incômodo, mas disse que não pode mudar seu horário de trabalho e que precisa aquecer o carro antes de conseguir sair com ele. Ela também admite que já tentou lubrificar a porta para diminuir os ruídos, mas não conseguiu”.

“Além disso, ela afirma se sentir insegura para estacionar em outro lugar devido a iluminação pública. Agora sou obrigada a dormir durante a tarde e perder um tempo que usaria para mim. O que posso fazer? Estou cansada do comportamento egoísta dela”, finaliza a mulher.

Leia também: Hábito perturbador do marido deixa esposa desconfortável e preocupada

Em pouco tempo os usuários do fórum se mostraram contra suas atitudes e passaram a criticá-la por seu egoísmo.

“Você acha que ela quer sair de casa neste horário? Que ela quer dirigir um carro antigo e que se ela pudesse escolher já não teria mudado essas coisas?”, questionou uma pessoa.

“A vizinha deve estar se questionando sobre onde se enfiou ao mudar para a sua vizinhança”, criticou outra.

“Você não pode esperar que as pessoas mudem seu horário de trabalho por causa do seu sono”, finalizou uma terceira.