Resgate emocionante: Menina é encontrada dormindo na floresta com cachorro como travesseiro

Uma história emocionante chama a atenção no estado de Michigan, nos Estados Unidos, após uma menina de apenas 2 anos ter sido encontrada dormindo tranquilamente em meio à floresta, usando um dos cachorros da família como travesseiro.

Brooke Chase/Facebook

O incidente ocorreu na área de Faithorn, no condado de Menominee, quando a pequena Thea Chase saiu de casa na companhia de seus dois fiéis amigos de quatro patas. Preocupados com seu desaparecimento, a família de Thea entrou em contato com as autoridades por volta das 8h de quarta-feira.

Soldados do Estado do posto de Iron Mountain responderam prontamente ao chamado e iniciaram uma busca intensiva. A operação contou com drones e cães farejadores, enquanto cidadãos da região de Michigan e do Estado vizinho, Wisconsin, se uniram para ajudar nas buscas.

A surpreendente reviravolta ocorreu por volta da meia-noite, quando uma pessoa que estava em um quadriciclo encontrou Thea a aproximadamente 3 quilômetros de casa. A menina estava deitada, utilizando um dos cães como travesseiro, enquanto o outro permanecia ao seu lado, mantendo-a segura.

O tenente da polícia estadual, Mark Giannunzio, descreveu o momento como ?uma história realmente notável.? A mãe de Thea, Brooke Chase, compartilhou sua angústia durante o período em que a menina estava desaparecida. Ela relatou ao WJMN-TV que a família buscou freneticamente por Thea e os dois cachorros, gritando seus nomes e explorando as estradas e a área arborizada.

Após o resgate, Thea foi examinada por profissionais médicos e aparentava estar em bom estado de saúde. Faithorn, a vila onde ocorreu o incidente, está localizada a leste da linha do estado de Wisconsin e cerca de 60 milhas a sudoeste de Marquette, Michigan.

A história de Thea Chase e sua noite na floresta com seus cães de estimação capturou o coração de muitos, servindo como um lembrete da importância de manter um olhar atento sobre as crianças, especialmente em áreas arborizadas e rurais. Felizmente, esta história teve um final feliz, graças à rápida resposta das autoridades e à dedicação da comunidade local em ajudar a encontrar a pequena aventureira.