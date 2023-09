Mulher se recusa a deixar os pais verem os netos após eles ‘matarem’ seu gato

Uma mulher ficou completamente arrasada ao descobrir que seu gato de estimação morreu enquanto estava sob os cuidados de seus pais. Segundo ela, a morte do animal aconteceu após os cuidados solicitados por ela não serem seguidos.

Desolada, a mulher, de 26 anos, usou o Reddit para desabafar e pedir apoio de outras pessoas. Segundo o The Mirror, ela não tem intenção em voltar atrás de sua decisão.

Sem se identificar, a jovem conta que já teve 3 gatos ao longo de sua vida, sendo que os três morreram devido a problemas envolvendo gatos que tem acesso a rua.

“Um foi atropelado, outro envenenado e um terceiro desapareceu. Então quando adotei meu novo gato, Kylo, eu o criei especificamente como um gato que não tem acesso à rua”, explica.

No entanto, ela precisou deixar o gato sob os cuidados de seus pais, que não aceitaram muito bem suas regras.

“Durante a mudança para a casa do meu marido, eu precisei deixar Kylo na casa dos meus pais, e fui clara ao dizer que ele não deveria ter acesso a rua pois é um gato de casa. Eles inicialmente concordaram, mas comecei a receber mensagens dizendo que ele estava curioso e queria apenas dar uma volta no quintal”.

Eles não escutaram a filha

Apesar de insistir que o gato não deveria ter acesso a rua, a mulher teve a sensação de que os pais não estavam cumprindo com sua palavra, algo que se confirmou da pior forma possível.

“Meu pai me ligou dizendo que meu gato morreu atropelado. Entre soluços e gritos eu avisei que ele não deveria ter acesso a rua e meu pai disse que era ‘apenas mais um gato’”.

“Depois de conversar com meu marido, decidimos que meus pais não vão poder cuidar dos nossos filhos sem a nossa presença. Se eles não respeitam nossos desejos com um gato, farão o mesmo com as crianças”.

Para os usuários do Reddit, ela está certa em agir desta forma.

“Sua frase diz tudo: se não respeitam seus desejos sobre um gato, não vão respeitar com os netos”, comentou uma pessoa.

“Minha sogra raramente vê meus filhos por causa disso. Ela desrespeita nossos desejos e depois fala para nossas filhas que estamos sendo malvados. Sempre tem aquele ‘jeitinho’ de nos desrespeitar”, finalizou outra.