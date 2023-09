Marido se irrita e decide expor a esposa grávida: ‘Sempre come a minha comida’

Um homem causou revolta na internet depois de compartilhar os motivos que o fizeram se vingar da esposa grávida. Segundo o marido, durante suas férias a mulher fez questão de controlar os alimentos que ele consumia o impedindo de escolher as próprias preferências em um restaurante.

Conforme o relato, feito pelo homem no Reddit e compartilhado pelo The Mirror, a situação ficou complicada quando o casal saiu em “férias de última hora” a convite do pai da mulher.

“Meu sogro nos recebeu em sua casa nesta viagem e nos levou para passear pela ilha. Apenas precisamos arrumar as malas e ir. Ele arcou com todos os custos da viagem para mim e minha esposa, que está grávida”.

“Quando chegamos ao restaurante e discutimos o cardápio eu decidi pedir uma pizza e ela queria um smoothie de frutas para ver se conseguia ter alguma evolução em suas idas ao banheiro, mas ela logo percebeu que não seria um almoço adequado e me pediu uma fatia da minha pizza”.

“A essa altura eu não sabia o tamanho da pizza e fiquei com receio de não ser o bastante para mim, e eu disse isso a ela, que insistiu que uma única fatia não me deixaria com fome”.

Ele decidiu se vingar

Incomodado, o homem conta que decidiu ceder ao pedido da esposa, mas a avisou de que pediria um segundo prato caso a pizza não fosse o bastante, algo que a mulher não concordou uma vez que era seu pai quem estava pagando pelo jantar.

“Ela disse que eu não precisava de muita comida e se recusou a me deixar pedir uma segunda entrada se necessário, depois acabou pedindo outra coisa que a sustentasse mais, mas que tinha menos fibra”.

Irritado, o homem falou que ela apenas queria controlar sua comida porque o pai dela era quem estava pagando, mas ele sabia que a pizza seria o bastante para os dois já que tinha visto outra pessoa recebendo um pedido igual.

Leia também: Hábito perturbador do marido deixa esposa desconfortável e preocupada

“Ela ficou furiosa comigo porque mal comi metade da pizza, e ela poderia ter pedido seu smoothie e comido uma fatia”, finalizou o homem que explicou que uma grande discussão aconteceu logo após o almoço.

Para os usuários do Reddit, a esposa dele está certa em ficar irritada.

“Você está errado! Meu marido e eu sempre compartilhamos nossas pizzas! Mesmo se eu não estivesse com vontade na hora de pedir, mas ficasse com vontade depois ele compartilharia comigo”, comentou uma pessoa.

“Como você pode recusar comida para sua esposa grávida? Lamento que sua esposa em breve terá dois filhos para criar”, finalizou outra.