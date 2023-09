Injustiça de quase 50 anos: Glynn Simmons é finalmente libertado

Glynn Simmons, um homem que passou quase toda a sua vida atrás das grades, finalmente recuperou sua liberdade, aos 70 anos de idade. Sua condenação, que remonta a 1974, foi oficialmente anulada por um tribunal em Oklahoma (EUA), após uma revisão que considerou seu processo como injusto.

No auge de seus 22 anos, Glynn Simmons foi condenado por homicídio, acusado de disparar contra uma atendente durante o assalto a uma loja de bebidas. Apesar de afirmar sua inocência desde o início, ele recebeu a pena de morte em 1975, uma sentença que foi posteriormente comutada para prisão perpétua em 1977, graças a uma decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos.

A reviravolta no caso de Simmons ocorreu em abril deste ano, quando a procuradora do Condado de Oklahoma solicitou a anulação de sua condenação. A revisão do caso revelou que ?certos relatórios policiais com informações cruciais disponíveis na época não foram fornecidos à defesa?, violando assim o direito de Simmons a um julgamento justo.

A juíza Amy Palumbo apoiou a decisão da Procuradoria, descrevendo um dos principais testemunhos apresentados pela polícia durante o julgamento há 48 anos como ?duvidoso?.

Agora, Glynn Simmons e seus advogados estão determinados a lutar por ?mudanças urgentemente necessárias no sistema de justiça?. O advogado Joseph M. Norwood, em entrevista à TV KFOR, afirmou: ?Precisamos evitar que o que aconteceu com Glynn se repita.?

Seu colega John Coyle enfatizou a necessidade de igualdade na justiça para todas as pessoas, especialmente para homens negros no país.

Segundo dados da organização ?The Sentencing Project?, 44% da população carcerária de Oklahoma é composta por indivíduos negros, enquanto a população negra no Estado representa apenas 8%.

Glynn Simmons expressou sua felicidade pela liberdade recém-conquistada, mas enfrenta desafios de saúde, incluindo câncer de fígado. Atualmente, ele está arrecadando fundos no GoFundMe para garantir sua acomodação e cuidados médicos. Além disso, ele pretende usar o tempo que lhe resta para ajudar aqueles que ainda estão encarcerados injustamente, com o objetivo de assegurar que ninguém mais passe pelo que ele viveu.

Glynn Simmons agora detém o triste título de ser o homem que mais tempo passou injustamente na prisão registrado no National Registry of Exonerations da Universidade da Califórnia, em Irvine. Para ele, o que importa agora é aproveitar ao máximo o restante de sua vida e fazer a diferença na busca por justiça.