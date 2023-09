Especialistas revelam idade da felicidade

Especialistas da Alemanha e Suíça conduziram uma pesquisa abrangente com mais de 460.000 participantes para determinar a idade em que as pessoas são mais felizes. Os resultados revelaram que a maioria atingiu o ponto mais alto de felicidade aos 70 anos, segundo o Mirror.

A equipe de pesquisa, composta por membros das Universidades Alemã de Esportes de Colônia, Ruhr Bochum, Johannes Gutenberg Mainz, Berna e Basileia, analisou a satisfação com a vida, estados emocionais positivos e negativos ao longo das décadas.

Surpreendentemente, uma pesquisa revelou que a satisfação com a vida diminuiu entre as idades de 9 e 16 anos, mas aumenta gradualmente até os 70 anos, antes de diminuir novamente até os 96 anos.

Promover o bem-estar

Os especialistas destacaram a importância de considerar e promover o bem-estar subjetivo em diferentes estágios da vida. Essas descobertas orientam o desenvolvimento de programas de intervenção, especialmente voltados para a manutenção ou melhoria do bem-estar subjetivo em idades avançadas.

Além disso, o relatório da pesquisa mostrou que a satisfação com a vida tende a aumentar a partir da idade adulta jovem, enquanto os sentimentos positivos têm uma tendência de diminuição desde a infância até o final da idade adulta.

A professora Susanne Bücker, envolvida na pesquisa, destacou que essas mudanças podem estar relacionadas ao declínio do desempenho físico, às restrições da saúde e à diminuição dos contatos sociais em pessoas idosas, devido, em parte, à perda de amigos e familiares.

Este estudo se alinha com pesquisas anteriores que sugerem que uma atitude positiva e a busca da felicidade desempenham um papel crucial na longevidade. Outros estudos sobre indivíduos longevos em “zonas azuis”, como o Japão, também enfatizaram a importância do bem-estar emocional e do riso na promoção de uma vida longa e feliz.

Em resumo, uma pesquisa destaca que a felicidade pode atingir seu ápice em torno dos 70 anos e enfatiza a importância de manter o bem-estar subjetivo ao longo da vida, especialmente em idades avançadas, como um fator chave para uma vida longa e satisfatória.