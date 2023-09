Trump não usava máscara porque tirava bronzeado, diz ex-assessora sobre máscara

No auge da pandemia de COVID-19, o ex-presidente Donald Trump se decidiu a usar máscaras protetoras em público devido às preocupações com seu bronzeado e ceticismo sobre sua eficácia, de acordo com seu ex-assessor Cassidy Hutchinson, autor do livro ?Enough ?, ao New York Post.

Hutchinson relatou que Trump tomou a decisão de abandonar as máscaras em maio de 2020, durante uma visita à fábrica da Honeywell, que produzia máscaras em alta demanda na época.

Na ocasião, o ex-presidente usou uma máscara branca e questionou os funcionários sobre sua escolha. Quando Hutchinson revelou manchas de bronzeador em sua própria máscara, Trump descobriu que a sua também estava manchada e decidiu não usá-la.

A ex-assessora revelou que Trump sentia que sua vaidade o impedia de usar máscaras em público, apesar da pressão da imprensa e das autoridades de saúde. Isso resultou em muitos de seus seguidores adotando a mesma postura.

Desafiando recomendações

Em outra ocasião, antes do Dia de Ação de Graças de 2020, quando alguns legisladores testaram positivo para COVID-19 após serem convidados para a Casa Branca, Hutchinson recomendou que apenas os testados negativos comparecessem. Trump, no entanto, insistiu que todos fossem admitidos, mesmo os infectados, desafiando as recomendações médicas.

A situação só foi resolvida quando o médico pessoal de Trump, Sean Conley, decidiu permitir a entrada de todos, desde que os que testaram positivamente usaram máscaras. No entanto, o ex-presidente instruiu os convidados mascarados a removerem as suas máscaras assim que entraram no Salão Oval, alegando que era mais importante para ele ver os seus rostos.

Durante sua presidência, Trump decidiu repetidamente usar máscaras em público, argumentando que não era apropriado para alguém de sua posição. Ele também expressou ceticismo sobre a eficácia das máscaras e criticou seu rival, o ex-vice-presidente Joe Biden, por usá-las.

Esses relatos de Hutchinson lançam luz sobre a postura de Trump em relação às máscaras durante a pandemia, uma questão que gerou debate e controvérsia em todo o país.