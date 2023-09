Noiva é criticada por se recusar a permitir que o padrasto a leve ao altar

Casamentos são celebrações especiais e que transmitem a personalidade dos noivos e sua história em cada um dos detalhes. Pensando exatamente nisso, uma noiva decidiu tomar uma decisão polêmica sobre seu casamento e agora deve lidar com o posicionamento de sua família, que se mostra contra sua escolha.

Desabafando no Reddit, a jovem noiva revelou que optou por caminhar sozinha em direção ao altar.

“Fiz essa escolha por dois motivos. O primeiro é que meu pai faleceu quando eu tinha sete anos, e o segundo é que minha mãe acha desrespeitoso ela me levar ao altar no lugar do meu padrasto. Como meus avós são idosos e já estão fazendo muito pelo meu casamento, eu decidi ir sozinha até o altar”.

“Eu poderia pedir ao meu padrasto, e sei que ele aceitaria, mas eu me senti mal em tê-lo ao meu lado ao invés do meu pai. Ele é um bom homem e deu o seu melhor, mas não quero um ‘pai’ sendo que perdi o meu, queria o meu pai comigo e não alguém que faça esse papel”, revela a noiva.

No entanto, foi no momento de planejar o casamento que as coisas saíram do controle.

Ela precisou decidir

Enquanto planejava a celebração, a noiva conta que precisou conversar com sua mãe e padrasto sobre alguns detalhes em particular e, quando questionada sobre quem a levaria ao altar, ela enfrentou resistência ao dizer que iria sozinha.

“Meu padrasto disse que significaria muito para ele me levar ao altar, mas eu disse a ele que entendia seu lado porém não poderia aceitar isso”.

“Ele disse que já estava se sentindo envergonhado pela minha dança ser com minha avó ao invés de uma dança de ‘pai e filha’, mas que o fato de caminhar sozinha ao altar sendo que o tenho como padrasto era ainda pior”.

“Sei que as pessoas vão falar sobre isso, e também sei o quanto ele queria ser pai e ele foi fisicamente um pai para mim, mas emocionalmente eu nunca senti isso. Eu tenho um pai e tenho um padrasto”.

Leia também: Mãe é chamada de ‘infantil’ por se recusar a ir ao casamento da filha

“Eles não estão pagando pelo meu casamento e teremos uma celebração pequena, mas eles insistem em dizer que estou sendo uma pessoa sem coração por recusar o pedido dele. Eu estou errada”? Finaliza a noiva.

Para os usuários do Reddit, ela apenas está seguindo o que diz seu coração.

“O casamento é seu e as regras também, quem está agindo de forme rude são eles. Ele pode ser uma boa pessoa, mas está sendo egoísta neste caso”, comentou uma pessoa.

“Seu casamento, sua escolha. Ele é parte da sua família, mas para você ele não é seu pai”, finalizou outra.