Mulher proíbe marido de dar carona a amiga após perceber movimento estranho: ‘Coloquei o pé no chão’

Uma mulher usou o Reddit, a fim de desabafar sobre ter proibido o marido de dar carona a amiga depois de refletir. De acordo com ela, foi necessário colocar “o pé no chão” e assumir que seu parceiro poderia estar sendo explorado.

“Meu marido é amigo dessa mulher há cerca de oito anos. Ela passou por momentos difíceis e começou a “dançar” para ganhar dinheiro, se é que me entende. Ela constantemente liga para meu marido em horários estranhos no meio da noite para levá-la do clube para casa e às vezes alguns de seus colegas dançarinos também vão junto”, iniciou o texto, por meio do autor Far-Negotiation-9191.

“Para mim isso é ridículo, meu marido não é um uber (falando nisso, ela não quer pegar um uber porque não se sente segura) e no geral é completamente inapropriado e falta de limites na minha opinião”, continuou.

Palavra final e observação da web

De acordo com a mulher, ela sentiu que seu marido poderia estar sendo explorado por ter suas noites de sono atrapalhadas. Além disso, afirmou não sentir qualquer tipo de ciúmes.

“Finalmente coloquei o pé no chão e exigi que isso parasse. Meu marido disse que não estou sendo razoável, que eles são apenas amigos e que ela nunca tentaria nada, e que ele só a ajuda porque se sente mal. Não estou nem preocupado com ela ‘tentar alguma coisa’, só parece que ela está se aproveitando e também estragando o sono dele”, finalizou o relato na plataforma.

“Se fosse uma ou duas vezes eu não me importaria, mas parece que acontece regularmente. Isso vai além de ajudar, porque atrapalha muito a sua vida familiar. Ubers são seguros. Ela precisa encontrar uma solução mais permanente para sua volta para casa”, observou um usuário da rede social na seção de comentários.