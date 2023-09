Modelo da "Sports Illustrated" recusa pedidos ousados de fãs em seu OnlyFans

Uma modelo da Sports Illustrated que cobra até 2 mil libras por um único vídeo curto em seu perfil no OnlyFans, está chamando a atenção não apenas por sua beleza, mas também por recusar pedidos inusitados de seus fãs. Stephanie Mi admitiu ter recebido dezenas de solicitações de homens interessados em comprar seus pelos pubianos, mas ela teve que desapontá-los.

Stephanie explicou que não tem nada para vender nessa área em particular: ?Eu realmente não tenho pelos pubianos, eu fiz depilação a laser?. Ela até brincou que até mesmo uma pequena ?faixa de aterrissagem? está ?muito anos 1980? para seu gosto.

Segundo ela, nos dias de hoje, a preferência é ?ficar lisinha como um bebê?. Ela também enfatizou que não gosta de descobrir que um homem é cabeludo na região íntima: ?Se está nos meus dentes como se eu estivesse usando fio dental? definitivamente não, eu tenho meu próprio fio dental?.

Durante uma entrevista para o podcast OnlyStans, Stephanie Mi, quando questionada sobre o procedimento, explicou que não há como reverter a depilação a laser, ao contrário de uma vasectomia.

Ela ainda revelou que recebeu diversas solicitações de fãs para amostras de sua água de banho, mas os pedidos mais lucrativos são para vídeos íntimos. Stephanie afirmou: ?As coisas privadas pelas quais as pessoas me mandam mensagens diretas e pelas quais pagam muito são os vídeos de mim mesma?.

Esses vídeos chegam a custar cerca de R$2,5 mil, embora ela ocasionalmente conceda descontos especiais a clientes regulares.

Stephanie também mencionou que suas fotos dos seios custam apenas ?algumas centenas?, antes de oferecer uma amostra gratuita ao entrevistador. Ela não tem vergonha de divulgar seu OnlyFans, chegando ao ponto de pagar a um piloto para exibir um banner anunciando seu perfil e sobrevoar o Churchill Downs em Louisville durante o Kentucky Derby.

No entanto, o que ela não esperava era se meter em problemas por isso. Ela afirmou: ?Os principais eventos esportivos têm restrições de voo, e você não pode voar durante os jogos. Eu não sabia que o banner voaria durante as corridas de fato, mas voou, e foi durante o hino nacional, e as pessoas começaram a comentar sobre isso?.

Apesar das repercussões, Stephanie não demonstrou arrependimento. Ela declarou: ?Eu não me importo. Eu consegui publicidade - ganhei muitos assinantes com isso, e atingi o público certo?. Stephanie pode presumivelmente esperar receber muitos pedidos inusitados de pelos pubianos e água de banho de seus novos fãs. As informações são do DailyStar.