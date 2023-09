Juíza colombiana participa de show de go-go boy em tribunal e gera polêmica

Uma juíza colombiana, identificada como Vivian Polanía, está no centro de uma polêmica após a divulgação de um vídeo em que ela aparece participando de um show de go-go boy nas dependências do Palácio da Justiça de Cúcuta, na Colômbia. As imagens, que circularam amplamente nas redes sociais, geraram indignação e levaram à abertura de uma investigação por parte de uma comissão disciplinar.

No vídeo, a juíza de 34 anos é vista sentada em uma cadeira, interagindo de maneira sensual com o artista do show de go-go. O performer dança de forma provocante diante dela, chegando a sentar em seu colo e a fazer com que ela agarre sua cintura.

O momento mais controverso ocorre quando o go-go boy apresenta um doce em formato de pênis, contido em uma caixa cor-de-rosa, e o introduz na boca da juíza, que aparentemente o engole.

O incidente ocorreu durante a celebração do Dia do Amor e da Amizade no tribunal, um evento que contou com a presença de cerca de 20 pessoas, incluindo funcionários do sistema judiciário. As imagens, que se espalharam rapidamente pelas redes sociais, causaram consternação e levaram muitos a questionar a conduta da juíza Polanía, considerando-a inadequada para alguém em sua posição.Agora, a magistrada enfrentará uma investigação por parte de uma comissão disciplinar para determinar se seu comportamento violou algum código de ética ou normas de conduta profissional. A polêmica em torno do caso ressalta a importância do comportamento adequado e ético esperado de funcionários públicos, especialmente daqueles que ocupam cargos de autoridade e responsabilidade, como o de juíza. A investigação em curso deverá lançar luz sobre as consequências legais e disciplinares que a juíza poderá enfrentar como resultado de suas ações no evento.

A sociedade colombiana aguarda ansiosamente os desdobramentos desta investigação e as possíveis medidas que serão tomadas em relação à conduta da juíza Vivian Polanía.