Influenciador faz bagunça épica na cozinha dos pais com Nutella em vídeo viral do TikTok

Um influenciador do TikTok, com o nome de usuário 'kaihspeakup' e que acumula impressionantes 9,5 milhões de 'curtidas' em seus vídeos, se tornou viral recentemente após compartilhar um vídeo mostrando o que fez na cozinha de seus pais: ele literalmente cobriu cada centímetro da cozinha com Nutella.

Não escapou nem mesmo a máquina de lavar louças da sua ação audaciosa com a avelã. A questão que permanece é: por que ele decidiu fazer isso? Felizmente, antes de empreender sua empreitada com o popular creme de avelã, ele forrou todas as superfícies com filme plástico.

Não há informações precisas sobre quantos potes de Nutella foram necessários para cobrir bancadas, eletrodomésticos, portas e até mesmo as paredes da cozinha, mas uma rápida panorâmica da câmera para a pia revelou que mais de 10 potes foram usados nesse ato bizarro.

O vídeo já acumula impressionantes 62 milhões de visualizações, e o influenciador ainda não postou a reação de seus pais ao verem a cena. A publicação gerou quase 100 mil comentários, com reações que variam entre o divertimento, a confusão e até a indignação.

Uma pessoa comentou: ?Mas Nutella é tão cara! Por que você faria isso?!?? Outra pessoa brincou: ?As formigas devem estar comemorando: é o dia da sorte delas.? Um terceiro comentou: ?Meus pais me matariam se eu derramasse uma única gota de Nutella na bancada.?

A grande maioria dos comentários está buscando entender a razão por trás desse ato inusitado. O influenciador brincou: ?Meu irmãozinho sempre quis uma casa de Nutella.? Quando questionado sobre a dificuldade da limpeza, ele respondeu: ?Não foi tão ruim quanto você imagina.?

O perfil do influenciador no TikTok está repleto de vídeos de pegadinhas, muitos deles envolvendo seus pais. Em um deles, ele aparece carregando várias sacolas cheias de pequenos grãos brancos usados em almofadas de feijão. Ele enche todos os armários suspensos da cozinha e os mantém fechados. Mais tarde, sua mãe é mostrada tentando colocar dois copos de vidro no armário, e quando ela o abre, é coberta pelos grãos artificiais.

Podemos dizer que a reação da mãe não foi das melhores: ?Ah, caramba. Estou cansada disso?, ela disse, enquanto mais grãos caíam quando ela abriu outro armário. Não demorou muito para que ela se virasse e o visse gravando, o que a deixou ainda mais furiosa.