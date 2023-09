Idosa comemora aniversário de 117 anos na Paraíba; irmã tem 107

Cícera Maria dos Santos tem muito o que comemorar neste sábado, 23 de setembro. Nascida em 1906, a idosa está completando 117 anos.

Na família, não é somente Cícera que tem muitas histórias de vida para contar, já que sua irmã Josefa Maria da Conceição tem 107 anos. De acordo com elas, o segredo para a longevidade está na fé.

“A paz do senhor esteja conosco. Quem pode mais que Deus? Tudo é Deus”, diz Cícera em entrevista ao jornal JPB2, da TV Cabo Branco/TV Paraíba.

A idosa é até mesmo mais velha que a espanhola Maria Branyas Morera, que aos 116 anos é considerada a mulher mais velha do mundo pelo Guinness World Records.

Além da fé, para Josefa Maria, a irmã do meio de 107 aos, o segredo dos muitos anos vividos da família também está na alimentação saudável. “Tem que se alimentar. Feijão, milho, macaxeira, batata”.

Entre os itens históricos, as duas colecionam moedas de réis, cruzeiros e cruzados, além de outras que não podem ser identificadas devido à antiguidade.

Ruan, bisneto de Josefa, comenta sobre o passado da família e diz que a maior felicidade para ele é ter as duas senhoras por perto.

“Elas descendem de povos que foram realmente escravizados. Cinco gerações atrás minha família tava escravizada. Elas sobreviveram a quase tudo do século passado, venceram a Covid. A maior felicidade do mundo é estar com elas aqui hoje”.

