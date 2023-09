Criado o primeiro planejador de casamentos com Inteligência Artificial do mundo

Em um movimento inovador em direção ao futuro, uma empresa de tecnologia está em busca de casais dispostos a confiar o planejamento de seu casamento ao primeiro planejador de casamentos com Inteligência Artificial do mundo.

Essa abordagem inovadora tem como objetivo demonstrar o imenso potencial da IA na personalização e aprimoramento de nossas vidas. A Aimpoint Digital, a empresa por trás desse projeto pioneiro, está agora em busca de casais aventureiros prontos para abraçar esse salto tecnológico.

Pela primeira vez, a IA assumirá o papel de planejador principal de casamentos, supervisionando todos os aspectos da celebração matrimonial. Desde a seleção do local perfeito até o gerenciamento de convites para os convidados, disposição de assentos, catering, decoração, flores, entretenimento, discursos e até votos, o sistema cuidará de tudo.

Esse conceito revolucionário poderia proporcionar economias substanciais para os casais, já que os planejadores de casamentos tradicionais geralmente cobram de 10% a 15% do custo total do casamento, que tem uma média de cerca de 19.184 libras.

Personalização

O planejador de casamentos 100% alimentado por IA da Aimpoint Digital aproveitará algoritmos sofisticados e modelos de aprendizado de máquina para criar uma experiência de casamento sob medida para as preferências, interesses e desejos de cada casal.

O processo envolverá fazer perguntas simples aos casais e fornecer soluções personalizadas. Mantendo um toque humano, a colaboração contínua com os casais garantirá eficiência, criatividade e precisão.

A Aimpoint Digital planeja documentar publicamente e compartilhar os resultados deste experimento notável.

O serviço inovador está sendo oferecido gratuitamente para casais interessados ​​que estejam dispostos a fazer parte dessa experiência histórica. Os casais interessados ​​em participar podem se inscrever no site da Aimpoint Digital.

A inscrição exigirá que eles compartilhem sua história de amor, sua visão para o casamento, a data proposta para o casamento e os motivos pelos quais acreditam que a IA pode tornar seu casamento dos sonhos uma realidade. Os casais selecionados receberão suporte abrangente e atualizações regulares ao longo do processo de planejamento.

Imagem:u00a0Brodie/Burst

A visão da Aimpoint Digital

David Joseph, diretor de Marketing da Aimpoint Digital, expressou o entusiasmo da empresa com este projeto, afirmando: ?A Aimpoint Digital sempre esteve na vanguarda da inovação tecnológica. Este projeto vai além de mostrar as capacidades da IA; trata-se de demonstrar como a tecnologia pode desempenhar um papel íntimo em nossas vidas pessoais. Estamos animados em encontrar casais que compartilhem nossa visão e estejam prontos para deixar todo o esforço e estresse para o nosso planejador de casamentos com IA, que planejará o dia mais feliz de suas vidas.?

Essa iniciativa audaciosa da Aimpoint Digital é um marco significativo na aplicação da inteligência artificial em eventos pessoais e pode potencialmente revolucionar a indústria de planejamento de casamentos. Os casais ansiosos para abraçar esse salto tecnológico são encorajados a se inscrever e fazer parte dessa jornada histórica.