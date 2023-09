Bebê de 6 meses quase é devorado por ratos nos EUA

Um terrível incidente chocou a cidade de Evansville, em Indiana (EUA), na última semana, quando um bebê de apenas 6 meses foi atacado por ratos enquanto dormia em seu berço. O pequeno sofreu mais de 50 mordidas, resultando em perda significativa de sangue e ferimentos graves. O caso levou à prisão dos pais, David e Angel Schonabaum, bem como da tia da criança, Delania Thurman, todos enfrentando acusações de negligência infantil.

De acordo com os relatórios de prisão obtidos pela emissora local 14News, o bebê foi encontrado coberto de sangue, com mordidas em sua testa, bochechas, nariz, coxa, pé, braço, dedos e dedos dos pés. A gravidade dos ferimentos era evidente, com o braço direito da criança sendo parcialmente devorado pelos roedores, expondo os ossos.

A situação era tão crítica que o bebê precisou ser transferido para um hospital em Indianapolis, onde os médicos realizaram uma transfusão de sangue após sua temperatura corporal cair perigosamente.

A casa da família, localizada na South Linwood Avenue, estava repleta de desordem, lixo e fezes de ratos, de acordo com a polícia local. A cena chocou até mesmo a experiente sargento Anna Gray, da polícia de Evansville, que descreveu o caso como um dos piores de negligência infantil que já viu em sua carreira.

O pai do bebê alegou que o problema com os roedores começou em março e que a empresa de exterminação Terminix estava tratando a casa. No entanto, essa não foi a primeira vez que crianças na residência foram atacadas por ratos. Em setembro, duas crianças na casa relataram à escola que ratos haviam mordido seus dedos enquanto dormiam.

O Departamento de Serviços à Criança de Indiana (DCS) havia visitado a casa alguns dias depois, mas as alegações de Thurman de que as marcas nos dedos de sua criança eram apenas arranhões do estrado da cama foram aceitas na ocasião. Um gerente de casos vinha visitando a casa regularmente desde abril devido a relatos anteriores envolvendo as crianças, incluindo alegações de falta de supervisão e abuso físico por parte do pai, David Schonabaum.

O DCS não fez comentários sobre as alegações de negligência, mas o caso continua sendo um triste lembrete da importância da segurança infantil e supervisão adequada. A família agora enfrenta sérias acusações, e a comunidade está chocada com a gravidade do incidente.