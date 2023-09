Ataques de tubarões drogados: Cientistas investigam ligação com o tráfico de cocaína no oceano

Nos últimos meses, a guarda costeira dos Estados Unidos fez descobertas surpreendentes. Mais de 14.000 libras de cocaína foram encontradas em pacotes flutuando ao largo da costa da Flórida. Isso levanta a questão: como a presença da cocaína no oceano está afetando os tubarões? Diz DailyStar.

Marinheiro biólogo Tom Hird, também conhecido como The Blowfish em seu canal no YouTube, em parceria com a cientista ambiental da Universidade da Flórida, Tracy Fanara, embarcaram em uma investigação para determinar se os tubarões estavam consumindo cocaína. Para não colocar em risco esses predadores, eles usaram um concentrado de pó de peixe no lugar da droga ilegal.

Realizando experimentos ao largo da costa das Florida Keys, a dupla produziu um documentário para o Shark Week da Discovery, intitulado ?Cocaine Sharks?. Hird afirmou durante o documentário: ?Nós demos a eles o que eu acredito ser a melhor alternativa. Isso incendiou seus cérebros. Foi louco.?

Entretanto, os cientistas ainda não conseguiram confirmar se os tubarões estão realmente consumindo cocaína e como essa substância afeta essas criaturas marinhas. Dr. Tracy Fanara, pesquisadora de ?tubarões drogados?, explicou: ?Nós realmente não sabemos como os tubarões reagem à cocaína. Pode torná-los mais dóceis; pode diminuir seu movimento??

Apesar da falta de certeza científica, relatos indicam que os tubarões ?adoram a substância?, e eles têm tido bastante acesso a ela, já que essas 14.000 libras foram encontradas somente no mês de junho.

Além disso, os pesquisadores observaram comportamentos bizarros nos tubarões. Em um caso, uma fêmea de tubarão foi vista ?inclinada para um lado, quase como se estivesse pesada, não estava nivelada?. Em outro caso, um tubarão-barra foi observado nadando em círculos apertados, como se estivesse perseguindo algo, embora nada estivesse presente.

Essa intrigante conexão entre a cocaína e o comportamento dos tubarões continua sendo um mistério que os cientistas estão determinados a decifrar, para garantir a segurança de surfistas e a preservação dessas magníficas criaturas marinhas.