"Viajante do tempo" afirma ser o último humano vivo em cidade fantasma de 2027

Um alegado ?viajante do tempo? chamado Javier afirma ser o último ser humano vivo, preso em um mundo desolado em 2027. Em 2021, Javier ganhou notoriedade ao alegar ter sido transportado seis anos para o futuro, onde aparentemente é a única pessoa restante no mundo. Recentemente, ele compartilhou vídeos de si mesmo em locais turísticos famosos, como o Coliseu de Roma, na Itália, que agora estão vazios.

No entanto, a veracidade de suas alegações é questionada por muitos seguidores. Alguns sugerem que ele simplesmente acorda muito cedo. Em resposta, Javier postou um vídeo nas redes sociais, mostrando seu relógio e uma rua completamente deserta, com carros estacionados e nenhum tráfego à vista, mesmo que o horário fosse apenas 20h09.

O vídeo rapidamente ganhou mais de 98 mil curtidas, com os espectadores do TikTok debatendo se o misterioso viajante do tempo é real ou não. Alguns sugerem que ele deveria gravar no mesmo horário no dia seguinte para verificar se os carros e motos ainda estão lá.

Outros observaram que, embora Javier afirme ser o único sobrevivente, algumas janelas têm luzes acesas, levando a questionamentos sobre a consistência de sua história. Uma teoria sugere que ele está ?preso? em outra dimensão.

As especulações em torno das alegações de Javier continuam crescendo, especialmente após ele compartilhar novos vídeos de Roma durante o dia, onde a cidade permanece deserta, com carros e utilidades intocados, e cercas em torno do Coliseu.

Desde seu primeiro post, em fevereiro de 2021, Javier continua a atualizar seus 8,1 milhões de seguidores com vídeos que mostram um mundo completamente vazio. No entanto, ele ainda possui eletricidade e conexão à internet, alimentando ainda mais o mistério em torno de suas supostas viagens no tempo.